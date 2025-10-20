Acesse sua conta
Alerta para chuvas: veja previsão do tempo para Salvador nesta semana

Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou informou meteorológico nesta segunda-feira (20)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 10:42

Chuva em Salvador
Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Ao longo da semana, a atuação de uma frente fria manterá o tempo instável, com ocorrência de chuvas moderadas a fortes, acompanhadas por rajadas de vento. Há risco de alagamentos e deslizamentos de terra. As temperaturas vão variar entre 20°C e 30°C desde esta segunda-feira (20) até o domingo (26).

Há 90% de possibilidade de chuva entre segunda e na quinta-feira (23), de acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal). Para sexta-feira (24) e sexta-feira (25), é previsto céu nublado com chuvas, a qualquer hora do dia.

Chuva em Salvador

Chuvas em maio já superem média climatológica para todo o mês por Arisson Marinho/ CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas em maio já superem média climatológica para todo o mês por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Chuvas em maio já superem média climatológica para todo o mês por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 4
Chuvas em maio já superem média climatológica para todo o mês por Arisson Marinho/ CORREIO

No domingo (26)), há 20% de chances de chuva, com temperaturas que vão variar de 22ºC a 30ºC. 

