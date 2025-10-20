Alerta para chuvas: veja previsão do tempo para Salvador nesta semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 10:42
Ao longo da semana, a atuação de uma frente fria manterá o tempo instável, com ocorrência de chuvas moderadas a fortes, acompanhadas por rajadas de vento. Há risco de alagamentos e deslizamentos de terra. As temperaturas vão variar entre 20°C e 30°C desde esta segunda-feira (20) até o domingo (26).
Há 90% de possibilidade de chuva entre segunda e na quinta-feira (23), de acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal). Para sexta-feira (24) e sexta-feira (25), é previsto céu nublado com chuvas, a qualquer hora do dia.
Chuva em Salvador
No domingo (26)), há 20% de chances de chuva, com temperaturas que vão variar de 22ºC a 30ºC.