Mulher é flagrada tentando levar droga nas partes íntimas para presídio da Mata Escura

Ela tentou de desfazer do material quando foi descoberta

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 20:22

Mulher é flagrada pelo BodyScan tentando entrar com drogas nas partes íntimas na Cadeia Pública de Salvador Crédito: Divulgação - SEAP/ Google Street View

Uma mulher foi presa em flagrante na Cadeia Pública de Salvador, localizada no Complexo Penitenciário da Mata Escura, na manhã de quarta-feira (10), após ser flagrada tentando levar drogas nas partes íntimas para dentro da unidade prisional.

De acordo com informações da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), a mulher, que estava no local para visitar o companheiro, transportava o material na região íntima. Ele foi identificado por meio do aparelho BodyScan durante a revista pessoal.

Ela foi então encaminhada para a sala de observação da triagem, onde aguardaria a chegada da escolta policial para condução à Delegacia de Flagrante Delito. Enquanto aguardava sozinha na sala, a mulher teria tentado se desfazer do material.

Os Policiais Penais responsáveis pela escolta chegaram ao local e realizaram uma vistoria, localizando 46 gramas de uma substância esverdeada, com características semelhantes à maconha, atrás de um banner, evidenciando o descarte após a passagem pelo BodyScan.

