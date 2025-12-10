SALVADOR

Mulher é flagrada tentando levar droga nas partes íntimas para presídio da Mata Escura

Ela tentou de desfazer do material quando foi descoberta

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 20:22

Mulher é flagrada pelo BodyScan tentando entrar com drogas nas partes íntimas na Cadeia Pública de Salvador Crédito: Divulgação - SEAP/ Google Street View

Uma mulher foi presa em flagrante na Cadeia Pública de Salvador, localizada no Complexo Penitenciário da Mata Escura, na manhã de quarta-feira (10), após ser flagrada tentando levar drogas nas partes íntimas para dentro da unidade prisional.

De acordo com informações da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), a mulher, que estava no local para visitar o companheiro, transportava o material na região íntima. Ele foi identificado por meio do aparelho BodyScan durante a revista pessoal.

Mulher foi presa tentando entrar com maconha em presídio 1 de 4

Ela foi então encaminhada para a sala de observação da triagem, onde aguardaria a chegada da escolta policial para condução à Delegacia de Flagrante Delito. Enquanto aguardava sozinha na sala, a mulher teria tentado se desfazer do material.