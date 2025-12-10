CRIME

Idoso de 79 anos condenado por matar vizinho após ser flagrado no telhado é preso

Homem estava foragido há mais de dez anos e foi localizado na rodoviária de Santa Maria da Vitória

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 18:25

Polícia Civil Crédito: Divulgação/Ascom PCBA

Um idoso de 79 anos foi preso na cidade de Santa Maria da Vitória, no oeste da Bahia, pelo crime de homicídio. Ele estava há mais de dez anos foragido da Justiça, após ter sido condenado a 14 anos de reclusão, em regime fechado, por um homicídio cometido em 2011, no município de Ibititá. O homem foi encontrado na rodoviária do município nesta quarta-feira (10).

De acordo com o inquérito policial, o homicídio ocorreu após um desentendimento entre vizinhos. O condenado, que tinha 65 anos na época, foi flagrado pela vítima no telhado da residência, supostamente observando o interior do imóvel.

A discussão continuou até a casa do acusado, que utilizou uma espingarda para efetuar um disparo no peito do vizinho. O homem atingido não resistiu e morreu no local.