Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Idoso de 79 anos condenado por matar vizinho após ser flagrado no telhado é preso

Homem estava foragido há mais de dez anos e foi localizado na rodoviária de Santa Maria da Vitória

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 18:25

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação/Ascom PCBA

Um idoso de 79 anos foi preso na cidade de Santa Maria da Vitória, no oeste da Bahia, pelo crime de homicídio. Ele estava há mais de dez anos foragido da Justiça, após ter sido condenado a 14 anos de reclusão, em regime fechado, por um homicídio cometido em 2011, no município de Ibititá. O homem foi encontrado na rodoviária do município nesta quarta-feira (10).

De acordo com o inquérito policial, o homicídio ocorreu após um desentendimento entre vizinhos. O condenado, que tinha 65 anos na época, foi flagrado pela vítima no telhado da residência, supostamente observando o interior do imóvel.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

A discussão continuou até a casa do acusado, que utilizou uma espingarda para efetuar um disparo no peito do vizinho. O homem atingido não resistiu e morreu no local.

O condenado foi localizado após ser identificado na rodoviária de Santa Maria da Vitória, quando a unidade policial foi acionada. Os agentes se deslocaram até o terminal e abordaram o homem. Não houve resistência à prisão, e ele foi encaminhado à unidade para a formalização dos procedimentos legais.

Mais recentes

Imagem - Motorista de app tem carro roubado por passageiro em Salvador; vítima busca veículo

Motorista de app tem carro roubado por passageiro em Salvador; vítima busca veículo
Imagem - Casal envolvido em rede nacional de abortos clandestinos é preso na Bahia

Casal envolvido em rede nacional de abortos clandestinos é preso na Bahia
Imagem - Osba anuncia show com Ivete Sangalo em Salvador; veja valores

Osba anuncia show com Ivete Sangalo em Salvador; veja valores

MAIS LIDAS

Imagem - Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro
01

Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro

Imagem - Vendas para camarote do show de Roberto Carlos em Salvador começam hoje; veja onde comprar
02

Vendas para camarote do show de Roberto Carlos em Salvador começam hoje; veja onde comprar

Imagem - Rust-out: o “primo silencioso” do burnout ganha atenção entre empresas e especialistas
03

Rust-out: o “primo silencioso” do burnout ganha atenção entre empresas e especialistas

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (10 de dezembro) é A Árvore: o tempo é um aliado, não um inimigo
04

Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (10 de dezembro) é A Árvore: o tempo é um aliado, não um inimigo