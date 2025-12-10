Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (10 de dezembro) é A Árvore: o tempo é um aliado, não um inimigo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 00:15
A quarta-feira (10) vem regida pela carta A Árvore, símbolo de enraizamento, equilíbrio e amadurecimento. Ela anuncia um dia de fortalecimento interior e de consolidação de tudo o que vem sendo construído nos últimos tempos.
A Árvore representa prosperidade e estabilidade, especialmente no campo profissional e financeiro. Projetos ganham consistência e começam a render frutos. É um bom momento para cuidar da saúde, do corpo e da mente, buscando hábitos que sustentem o crescimento a longo prazo.
No amor, a carta fala sobre relações sólidas, que se fortalecem com o tempo e a confiança. Para quem está solteiro, ela sugere conexões que nascem devagar, mas com base verdadeira.
Espiritualmente, A Árvore traz uma energia de cura e equilíbrio. Ela convida a se reconectar com a natureza, respirar fundo e se lembrar de que o tempo é um aliado, não um inimigo.
Esta quarta-feira favorece a calma, a paciência e o cultivo de tudo o que tem valor real. O que for plantado com fé e constância agora crescerá forte e duradouro.