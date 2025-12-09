Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje (9 de dezembro) marca uma virada silenciosa para os signos e 6 deles sentirão mudanças ainda pela manhã

O céu desta terça pede ação com consciência, pequenos ajustes e decisões práticas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 11:05

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A terça-feira (09) chega trazendo um movimento energético que costuma passar despercebido, mas que pode provocar viradas concretas ao longo do dia. Para muitos signos, não será nada espetacular mas será exatamente aquele tipo de mudança discreta que reorganiza caminhos, traz lucidez e abre oportunidades.

A previsão de hoje une ação com cautela, força com estratégia. E, mais do que prever, este horóscopo traz orientações práticas que você pode aplicar imediatamente.

Leia mais

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (9) prometem desbloquear caminhos

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (9) prometem desbloquear caminhos

Imagem - Wagner Moura é indicado ao Globo de Ouro 2026 e aumenta chances rumo ao Oscar

Wagner Moura é indicado ao Globo de Ouro 2026 e aumenta chances rumo ao Oscar

Imagem - Semana em 'Êta Mundo Melhor!' traz descoberta de Candinho sobre Samir; confira o resumo (8 a 13 de dezembro)

Semana em 'Êta Mundo Melhor!' traz descoberta de Candinho sobre Samir; confira o resumo (8 a 13 de dezembro)

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

  • Áries

O impulso está forte, mas o céu pede canalização inteligente. Concentre-se em algo com prazo claro. Uma conversa no amor pode ser resolvida com uma única pergunta bem feita.

  • Touro

Um pequeno ajuste financeiro hoje evita dores de cabeça no futuro. Gestos simples fortalecem o amor. Organize seu espaço e perceba a mente clarear.

  • Gêmeos

A comunicação é sua maior aliada e seu maior risco. Releia tudo antes de enviar. Conexões destravam trabalho.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Leia mais

Imagem - Dia 9 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Dia 9 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (9 de dezembro) anuncia para 3 signos: prepare-se, uma virada poderosa está prestes a mudar tudo

Anjo da Guarda desta terça-feira (9 de dezembro) anuncia para 3 signos: prepare-se, uma virada poderosa está prestes a mudar tudo

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (9 de dezembro) é O Navio: tenha coragem para deixar o passado para trás, olhe pra frente

Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (9 de dezembro) é O Navio: tenha coragem para deixar o passado para trás, olhe pra frente

  • Câncer

Sensibilidade alta: respeite seus limites. Tire cinco minutos para respirar antes de responder a discussas. No amor, ações valem mais que palavras.

  • Leão

Seu brilho está forte. Pessoas certas se aproximam. Reconheça quem te ajuda, isso abre portas reais.

  • Virgem

Detalhes podem virar vilões. Não revise algo dez vezes. No amor, clareza evita atritos desnecessários.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Libra

Dia ideal para negociar, mas usando critérios objetivos. Relações fluem quando você foca na solução e não na sensação.

  • Escorpião

A intuição está afiada mas filtre antes de reagir. No amor, honestidade é o remédio do dia.

  • Sagitário

Ideias se multiplicam, mas espere para tomar decisões grandes. O amor pede leveza e espontaneidade.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

  • Capricórnio

O céu favorece foco e progresso. Delegar hoje te poupa energia preciosa.

  • Aquário

A inovação está gritando. Compartilhe uma ideia e peça feedback. O amor cresce com trocas diferentes.

  • Peixes

Sensibilidade profunda e criativa. No amor, delicadeza abre portas. No trabalho, intuição + dados = acerto.

A energia do dia favorece quem ajusta, observa e age com estratégia. Não é sobre pressa, é sobre precisão.

Leia mais

Imagem - Globo de Ouro 2026: indicados são revelados e 'O Agente Secreto' coloca Brasil em destaque; confira indicados

Globo de Ouro 2026: indicados são revelados e 'O Agente Secreto' coloca Brasil em destaque; confira indicados

Imagem - Dança dos Famosos 2025: Confira quem venceu a competição

Dança dos Famosos 2025: Confira quem venceu a competição

Imagem - Quem era Mauri, da dupla Maurício & Mauri e irmão de Chitãozinho & Xororó que morreu em acidente

Quem era Mauri, da dupla Maurício & Mauri e irmão de Chitãozinho & Xororó que morreu em acidente

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Cor e número da sorte desta terça-feira (9 de dezembro): como atrair um dia produtivo e cheio de clareza

Tarot desta terça (9 de dezembro) revela a energia da carta A Força para todos os signos e aponta o que deve ser evitado

Mudanças importantes aliviam o caminho destes 3 signos a partir desta terça-feira (9 de dezembro)

Áries, Virgem, Escorpião e Aquário recebem bênçãos importantes do universo hoje (9 de dezembro) e nada será como antes

Mudança inesperada: estes signos dão um salto decisivo nesta terça-feira (9 de dezembro)

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Globo de Ouro 2026: onde assistir a todos os filmes concorrentes de 'O Agente Secreto'

Globo de Ouro 2026: onde assistir a todos os filmes concorrentes de 'O Agente Secreto'
Imagem - Namorada de Belo se manifesta pela primeira vez após polêmica envolvendo racismo e saída da Vila Isabel

Namorada de Belo se manifesta pela primeira vez após polêmica envolvendo racismo e saída da Vila Isabel
Imagem - Sessão da Tarde exibe romance cristão baseado em fatos reais nesta terça-feira (9 de dezembro)

Sessão da Tarde exibe romance cristão baseado em fatos reais nesta terça-feira (9 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Técnico de informática é espancado até a morte dentro do próprio apartamento em Salvador
01

Técnico de informática é espancado até a morte dentro do próprio apartamento em Salvador

Imagem - Bahia poderá ter 'Cesta do Povo' novamente sete anos após privatização; entenda
02

Bahia poderá ter 'Cesta do Povo' novamente sete anos após privatização; entenda

Imagem - Vias da Avenida Tancredo Neves serão fechadas para obra a partir desta quarta (10)
03

Vias da Avenida Tancredo Neves serão fechadas para obra a partir desta quarta (10)

Imagem - Mulher denuncia estupro dentro de shopping no Imbuí
04

Mulher denuncia estupro dentro de shopping no Imbuí