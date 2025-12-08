TELEVISÃO

Dança dos Famosos 2025: Confira quem venceu a competição

Ator e a bailarina dominaram a noite com apresentações impecáveis de valsa e samba

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 10:24

Silvero Pereira e Thaís Sousa vencem o Dança dos Famosos 2025 Crédito: Reprodução/TV Globo

A grande final da Dança dos Famosos 2025 movimentou o Domingão deste domingo (07), e quem levou o troféu para casa foi o ator Silvero Pereira, ao lado da bailarina Thaís Sousa. A dupla brilhou nos dois ritmos da noite, valsa e samba, e conquistou os jurados com apresentações que praticamente beiraram a perfeição.

Os outros finalistas da temporada foram Wanessa Camargo, que garantiu o segundo lugar, e Manu Bahtidão, que terminou na terceira posição. Para a decisão, todas as notas foram zeradas, deixando a disputa totalmente aberta e carregada de expectativa.

Durante a final, o júri contou com a presença da bailarina Ingrid Silva e da apresentadora Tati Machado, campeã da edição de 2024. Além das avaliações técnicas e artísticas, o programa ainda reuniu os participantes da temporada para reviver os momentos mais marcantes da competição.

Silvero e Thaís não decepcionaram. O ator “gabaritou” as notas nos dois estilos, perdendo apenas 0,2 ponto na soma total, resultado que consolidou a dupla no topo do pódio com 159,8 pontos. A performance segura, elegante e emocionante conquistou o público e os jurados.

Elenco da "Dança dos Famosos 2025" 1 de 16

Como prêmio, os dois receberam um carro 0 km cada, além do troféu da Dança dos Famosos.

Emocionado, Silvero fez um discurso marcante após a vitória: “De onde eu saí e de onde essa mulher saiu, da periferia, existe esperança. Eu não quero ser representatividade, eu quero ser referência.”