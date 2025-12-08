Dia de sorte: 5 signos recebem um empurrão do Universo para prosperar nesta segunda (8 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 09:30
Segunda-feira, 8 de dezembro, vem carregado de impulso, foco e uma claridade que facilita escolhas.
Se você estava esperando um sinal para começar algo grande… este é o seu sinal.
Áries - Empurrão profissional poderoso. Oportunidades chegam rápido.
Touro - Sorte no financeiro: decisões práticas rendem estabilidade.
Gêmeos - Sorte em conversas e acordos. O que você falar hoje abre portas.
Câncer - Sorte emocional: recomeços e reconciliações fluem naturalmente.
Leão - Sorte criativa: boa notícia e reconhecimento chegam de surpresa.
Virgem - Sorte nos detalhes: organização gera resultados imediatos.
Libra - Sorte em parcerias. Conversas travadas finalmente andam.
Escorpião - Sorte após o corte. Ao deixar algo pra trás, abre-se um novo ciclo.
Sagitário - Sorte máxima do dia. Expansão rápida em tudo que você iniciar.
Capricórnio - Sorte na liderança. Uma decisão sua define seu próximo ano.
Aquário - Sorte mental. Uma ideia inesperada vira projeto.
Peixes - Sorte espiritual. Cura, clareza e oportunidades surgem naturalmente.