Dia de sorte: 5 signos recebem um empurrão do Universo para prosperar nesta segunda (8 de dezembro)

A energia do dia favorece decisões rápidas, novos projetos e um fluxo de oportunidades

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 09:30

Segunda-feira, 8 de dezembro, vem carregado de impulso, foco e uma claridade que facilita escolhas.

Se você estava esperando um sinal para começar algo grande… este é o seu sinal.

Veja como a sorte toca cada signo:

Áries - Empurrão profissional poderoso. Oportunidades chegam rápido.

Touro - Sorte no financeiro: decisões práticas rendem estabilidade.

Gêmeos - Sorte em conversas e acordos. O que você falar hoje abre portas.

Câncer - Sorte emocional: recomeços e reconciliações fluem naturalmente.

Leão - Sorte criativa: boa notícia e reconhecimento chegam de surpresa.

Virgem - Sorte nos detalhes: organização gera resultados imediatos.

Libra - Sorte em parcerias. Conversas travadas finalmente andam.

Escorpião - Sorte após o corte. Ao deixar algo pra trás, abre-se um novo ciclo.

Sagitário - Sorte máxima do dia. Expansão rápida em tudo que você iniciar.

Capricórnio - Sorte na liderança. Uma decisão sua define seu próximo ano.

Aquário - Sorte mental. Uma ideia inesperada vira projeto.