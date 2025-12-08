Acesse sua conta
Dia de sorte: 5 signos recebem um empurrão do Universo para prosperar nesta segunda (8 de dezembro)

A energia do dia favorece decisões rápidas, novos projetos e um fluxo de oportunidades

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 09:30

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

Segunda-feira, 8 de dezembro, vem carregado de impulso, foco e uma claridade que facilita escolhas.

Se você estava esperando um sinal para começar algo grande… este é o seu sinal.

  • Veja como a sorte toca cada signo:

Áries - Empurrão profissional poderoso. Oportunidades chegam rápido.

Touro - Sorte no financeiro: decisões práticas rendem estabilidade.

Gêmeos - Sorte em conversas e acordos. O que você falar hoje abre portas.

Câncer - Sorte emocional: recomeços e reconciliações fluem naturalmente.

Leão - Sorte criativa: boa notícia e reconhecimento chegam de surpresa.

Virgem - Sorte nos detalhes: organização gera resultados imediatos.

Libra - Sorte em parcerias. Conversas travadas finalmente andam.

Escorpião - Sorte após o corte. Ao deixar algo pra trás, abre-se um novo ciclo.

Sagitário - Sorte máxima do dia. Expansão rápida em tudo que você iniciar.

Capricórnio - Sorte na liderança. Uma decisão sua define seu próximo ano.

Aquário - Sorte mental. Uma ideia inesperada vira projeto.

Peixes - Sorte espiritual. Cura, clareza e oportunidades surgem naturalmente.

