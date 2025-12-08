REALITY

Mãe de Duda Wendling quebra o silêncio após acusação de Fabiano em 'A Fazenda 17': 'Machista e irresponsável'

Camila Wendling disse estar reunindo provas para que a própria Duda decida se tomará medidas legais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 07:18

Mãe de Duda Wendling fala sobre polêmica da camisinha em 'A Fazenda 17' Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A manhã do último domingo, 7, foi de turbulência em A Fazenda 17. Uma simples ida ao lixo rendeu uma das maiores polêmicas da semana: após encontrar uma camisinha descartada na sede, Fabiano Moraes afirmou que o preservativo teria sido usado por Duda Wendling e Luiz Otavio Mesquita, iniciando uma onda de comentários, acusações e desconforto generalizado dentro do reality.

A história rapidamente tomou proporções inesperadas e fez com que o influenciador fitness pedisse até que seus administradores, fora do programa, revelassem quem teria usado o item.

Diante da repercussão, a mãe de Duda, Camila Wendling, conversou com a coluna Fábia Oliveira e não escondeu a indignação.

"Me sinto ofendida, porque sei que não é dela. Estão tentando humilhar e desestabilizar minha filha lá dentro", desabafou.

Camila explicou que, embora a situação tenha alcançado enorme repercussão, qualquer decisão judicial só poderá ser tomada pela própria peoa após o fim do confinamento.

“Duda hoje é maior de idade. Estamos salvando todos os vídeos e, quando ela sair, será ela quem vai decidir se quer entrar na Justiça”, contou.

A polêmica também rendeu nas redes sociais. No X (antigo Twitter), muitos usuários demonstraram indignação com a exposição e o machismo envolvidos no episódio.

“Duda merece respeito”, escreveu uma internauta. “Até quando mulheres vão passar por isso?”, questionou outra. “Não consigo mais assistir essa edição. Fico imaginando o que ela está vivendo lá dentro”, lamentou uma terceira.

Duda e Mesquita desmentem a história

Para encerrar os boatos, Mesquita e Duda chegaram a mostrar a camisinha encontrada por Fabiano, que não havia sido usada por nenhum dos dois.

A equipe da peoa também se posicionou no Instagram e criticou duramente a atitude do peão: “Fabiano teve uma postura machista e irresponsável ao espalhar essa fofoca, numa tentativa clara de expor e constranger a Duda”, dizia parte do comunicado.

Eles ainda reforçaram a mensagem deixada pela participante durante o programa: “Se houver relação, usem camisinha. Prevenção é fundamental.”

Camila também contou que conversou com a filha, antes do confinamento, sobre evitar relações sexuais no programa.

“Ela mesma disse há dois dias, lá dentro, que não foi pra isso. Então acredito que nada esteja acontecendo.”