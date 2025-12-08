Acesse sua conta
Mãe de Duda Wendling quebra o silêncio após acusação de Fabiano em 'A Fazenda 17': 'Machista e irresponsável'

Camila Wendling disse estar reunindo provas para que a própria Duda decida se tomará medidas legais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 07:18

Mãe de Duda Wendling fala sobre polêmica da camisinha em 'A Fazenda 17' Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A manhã do último domingo, 7, foi de turbulência em A Fazenda 17. Uma simples ida ao lixo rendeu uma das maiores polêmicas da semana: após encontrar uma camisinha descartada na sede, Fabiano Moraes afirmou que o preservativo teria sido usado por Duda Wendling e Luiz Otavio Mesquita, iniciando uma onda de comentários, acusações e desconforto generalizado dentro do reality.

A história rapidamente tomou proporções inesperadas e fez com que o influenciador fitness pedisse até que seus administradores, fora do programa, revelassem quem teria usado o item.

Diante da repercussão, a mãe de Duda, Camila Wendling, conversou com a coluna Fábia Oliveira e não escondeu a indignação.

"Me sinto ofendida, porque sei que não é dela. Estão tentando humilhar e desestabilizar minha filha lá dentro", desabafou.

Camila explicou que, embora a situação tenha alcançado enorme repercussão, qualquer decisão judicial só poderá ser tomada pela própria peoa após o fim do confinamento.

“Duda hoje é maior de idade. Estamos salvando todos os vídeos e, quando ela sair, será ela quem vai decidir se quer entrar na Justiça”, contou.

A polêmica também rendeu nas redes sociais. No X (antigo Twitter), muitos usuários demonstraram indignação com a exposição e o machismo envolvidos no episódio.

“Duda merece respeito”, escreveu uma internauta. “Até quando mulheres vão passar por isso?”, questionou outra. “Não consigo mais assistir essa edição. Fico imaginando o que ela está vivendo lá dentro”, lamentou uma terceira.

  • Duda e Mesquita desmentem a história

Para encerrar os boatos, Mesquita e Duda chegaram a mostrar a camisinha encontrada por Fabiano, que não havia sido usada por nenhum dos dois.

A equipe da peoa também se posicionou no Instagram e criticou duramente a atitude do peão: “Fabiano teve uma postura machista e irresponsável ao espalhar essa fofoca, numa tentativa clara de expor e constranger a Duda”, dizia parte do comunicado.

Eles ainda reforçaram a mensagem deixada pela participante durante o programa: “Se houver relação, usem camisinha. Prevenção é fundamental.”

Camila também contou que conversou com a filha, antes do confinamento, sobre evitar relações sexuais no programa.

“Ela mesma disse há dois dias, lá dentro, que não foi pra isso. Então acredito que nada esteja acontecendo.”

Sobre Luiz Otavio Mesquita, a mãe de Duda fez elogios: “Acho ele um menino muito bonzinho, e que tem ajudado muito a Duda a se manter firme lá dentro.”

