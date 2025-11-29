Acesse sua conta
Após ser expulso de 'A Fazenda 17', Creo Kellab anuncia morte da mãe: 'Momento mais difícil'

Aos 52 anos, o ex-peão comunicou nas redes sociais a morte de Dona Iracy, que enfrentava um tumor no intestino

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 16:09

Morre a mãe de Creo Kellab, participante expulso de 'A Fazenda 17'
Morre a mãe de Creo Kellab, participante expulso de 'A Fazenda 17' — Foto: Reprodução/Instagram

Creo Kellab vive um dos momentos mais difíceis de sua vida. Na madrugada deste sábado (29), o ator, que foi expulso de A Fazenda 17 após agredir Fabiano Moraes, anunciou a morte de sua mãe, Dona Iracy Pedro Horácio. Ela faleceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, após complicações decorrentes da retirada de um tumor no intestino.

A notícia foi compartilhada pelo próprio artista por meio de uma nota publicada em suas redes sociais. “É com profundo pesar que informamos que Dona Iracy Pedro Horácio faleceu na madrugada deste sábado, 29 de novembro, em Juiz de Fora. A mãe do ator Creo Kellab estava internada e teve complicações após a cirurgia para retirada de um tumor do intestino. A família agradece o apoio e pede orações neste momento tão difícil”, diz o comunicado.

Segundo o ator, a família foi surpreendida pelo diagnóstico. Em uma live recente com o influenciador Lucas Selfie, Creo revelou que a mãe foi encontrada desmaiada no banheiro e encaminhada às pressas para o hospital. “Minha mãe não tinha nenhum problema de saúde. Recebi uma mensagem dizendo que ela estava em coma e que teve uma parada cardíaca. Depois descobriram um tumor. Quando abriram para retirar, viram que era muito maior e precisaram retirar também parte da nádega. Durante o procedimento, ela teve outra parada cardíaca”, contou.

Ele relembrou ainda a última mensagem deixada por Dona Iracy antes da cirurgia: um pedido para que ele permanecesse no reality até que o público o eliminasse. “Ela estava gostando de me ver lá dentro”, disse emocionado.

Morre a mãe de Creo Kellab, participante expulso de 'A Fazenda 17'

Morre a mãe de Creo Kellab, participante expulso de 'A Fazenda 17'
Morre a mãe de Creo Kellab, participante expulso de 'A Fazenda 17'
Morre a mãe de Creo Kellab, participante expulso de 'A Fazenda 17'
Morre a mãe de Creo Kellab, participante expulso de 'A Fazenda 17'
Creo Kellab agrediu Fabiano e foi expulso ao vivo no programa desta terça-feira (25)
Créo Kelab
Creo Kellab
Morre a mãe de Creo Kellab, participante expulso de 'A Fazenda 17'  por Reprodução/Redes Sociais

A Fazenda 17: Expulso, Creo Kellab explica soco dado em Fabiano

Expulso de 'A Fazenda 17', Créo pede R$ 50 mil a participante: 'Por causa da minha mãe'

A Fazenda 17: Créo é expulso ao vivo após agredir Fabiano nos bastidores da transmissão

'A Fazenda 17': peão recebe notícia triste sobre a mãe e pode deixar o reality

Expulso nesta semana após agredir Fabiano durante a formação da Roça, Creo chegou a afirmar que perdeu o controle ao ouvir uma provocação envolvendo a mãe, que já estava internada em estado delicado. Ele garantiu que o golpe aconteceu de forma não intencional: “Ele estava batendo no próprio ouvido. Eu tentei impedir, mas minha mão estava fechada, com um pano. Saiu como um soco, mas não foi a intenção”.

Minutos antes de deixar a sede, o ator protagonizou outro momento que repercutiu nas redes: pediu R$ 50 mil emprestados ao colega Toninho. O valor, segundo ele, seria para ajudar no tratamento da mãe. “Se eu precisar de R$ 50 mil por causa da minha mãe, você me empresta? Depois eu te devolvo”, disse. Toninho respondeu: “Fala comigo lá.”

O velório e o enterro de Dona Iracy acontecem neste fim de semana, em Juiz de Fora, onde a família mora.

