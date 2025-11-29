TELEVISÃO

Globo corta três novelas do ar neste sábado (29) e muda toda a programação; entenda

Jogo decisivo fez emissora desmontar a grade e antecipar o “Caldeirão com Mion”

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 14:02

Samir (Davi Malizia) com Candinho (Sergio Guizé) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

Se você ligar a TV na Globo neste sábado (29), vai notar que a programação está bem diferente do habitual. A emissora decidiu promover uma mudança rara na grade e suspender três das quatro novelas que normalmente vão ao ar nesse dia.



O motivo? A final da Taça Libertadores da América, que coloca Palmeiras e Flamengo frente a frente no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. A partida começa às 18h (horário de Brasília), mas a Globo reservou um bloco inteiro, das 16h30 às 20h30, para exibir o pré-jogo, a decisão e toda a festa do campeão.

Com esse ajuste, o “Caldeirão com Mion” também entra mais cedo: o programa será exibido às 14h10, tomando o espaço onde normalmente acontece a Edição Especial de Terra Nostra. Já as novelas “Êta Mundo Melhor!” (das 18h) e “Dona de Mim” (das 19h) simplesmente não vão ao ar.

A única trama que escapa dessa dança das cadeiras é “Três Graças”, exibida no horário das 21h20. Ela permanece intacta na programação e, com a mudança, acaba se tornando a única novela do dia.

Além disso, a alteração especial derruba a segunda edição dos telejornais locais, embora o “Jornal Nacional” siga firme no horário de sempre.