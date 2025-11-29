Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Globo corta três novelas do ar neste sábado (29) e muda toda a programação; entenda

Jogo decisivo fez emissora desmontar a grade e antecipar o “Caldeirão com Mion”

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 14:02

Samir (Davi Malizia) com Candinho (Sergio Guizé) em Êta Mundo Melhor!
Samir (Davi Malizia) com Candinho (Sergio Guizé) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

Se você ligar a TV na Globo neste sábado (29), vai notar que a programação está bem diferente do habitual. A emissora decidiu promover uma mudança rara na grade e suspender três das quatro novelas que normalmente vão ao ar nesse dia.

O motivo? A final da Taça Libertadores da América, que coloca Palmeiras e Flamengo frente a frente no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. A partida começa às 18h (horário de Brasília), mas a Globo reservou um bloco inteiro, das 16h30 às 20h30, para exibir o pré-jogo, a decisão e toda a festa do campeão.

Leia mais

Imagem - Vai jogar na loteria? Os números que seu signo não pode ignorar neste sábado (29) trazem sorte

Vai jogar na loteria? Os números que seu signo não pode ignorar neste sábado (29) trazem sorte

Imagem - Caso Benício: Médica admite ter prescrito adrenalina na veia que matou criança de 6 anos

Caso Benício: Médica admite ter prescrito adrenalina na veia que matou criança de 6 anos

Imagem - Anjo da Revelação ilumina este sábado: verdades escondidas vêm à tona para todos os signos (29 de novembro)

Anjo da Revelação ilumina este sábado: verdades escondidas vêm à tona para todos os signos (29 de novembro)

Com esse ajuste, o “Caldeirão com Mion” também entra mais cedo: o programa será exibido às 14h10, tomando o espaço onde normalmente acontece a Edição Especial de Terra Nostra. Já as novelas “Êta Mundo Melhor!” (das 18h) e “Dona de Mim” (das 19h) simplesmente não vão ao ar.

A única trama que escapa dessa dança das cadeiras é “Três Graças”, exibida no horário das 21h20. Ela permanece intacta na programação e, com a mudança, acaba se tornando a única novela do dia.

10 atrizes de A Viagem que se afastaram das novelas

Intérprete de Andreza, Thaís de Campos começou sua trajetória na Globo em 1981. Depois de papéis de destaque, reduziu o ritmo de trabalhos a partir dos anos 2000. Seu último papel em novelas foi em Boogie Oogie (2014). Hoje, aos 61 anos, mora em Portugal, onde dá aulas de teatro e comanda uma produtora audiovisual por Reprodução
Alexandre e Téo, em A Viagem por Reprodução
Viviane, que viveu Patty, teve em A Viagem sua única experiência em novelas. Hoje com 36 anos, ela atua como coordenadora de marketing e prefere manter uma vida discreta por Reprodução
Alexandre, de A Viagem por Reprodução
A intérprete de Sofia tem 51 anos e se afastou das novelas desde Cobras e Lagartos (2006). Atualmente, Roberta é sócia de uma empresa voltada a treinamentos e desenvolvimento profissional por Reprodução
Cena de A Viagem (1994) por Reprodução/Globo
Estreando em Mulheres de Areia (1993), Cibele viveu Maria em A Viagem. Após participações em produções da Globo e da Record, como Sansão e Dalila (2011) e Rei Davi (2012), ela se afastou após sofrer um acidente nas gravações. Hoje, aos 56 anos, trabalha como terapeuta holística e prioriza a vida em família por Reprodução
Dona Guiomar em "A Viagem" por Reprodução/TV Globo
Aos 90 anos, Myriam Pérsia pode ser vista na reprise como Salomé. Ícone das novelas entre os anos 1960 e 1980, ela está afastada da TV desde Verdades Secretas (2015). Aposentada, vive de forma reservada e longe das redes sociais por Reprodução
A Viagem por Reprodução | TV Globo
Com papéis marcantes em Meu Bem, Meu Mal (1990), Deus nos Acuda (1992) e A Viagem (1994), Mylla Christie se afastou das novelas após As Aventuras de Poliana (2018). Aos 54 anos, se reinventou como corretora de imóveis de luxo e abriu uma imobiliária com o marido, Tutu Sartori, em São Paulo por Reprodução
A Viagem por Reprodução | TV Globo
Na época de A Viagem, Mara Carvalho, a Regina da trama, era casada com Antonio Fagundes. Após participações em diversas produções, ela deixou a TV após o remake de Ti-Ti-Ti (2010) e desde então se dedica aos palcos por Reprodução
A Viagem por Reprodução | TV Globo
Keila Bueno, a Naná, praticamente se despediu da TV após A Viagem. Hoje com 57 anos, atua no teatro como atriz, coreógrafa e diretora de movimento. Ela também mantém um ateliê de artesanato por Reprodução
Cena de 'A Viagem' por Reprodução/Globo
A veterana Laura Cardoso, que deu vida à Guiomar, é um dos grandes nomes da TV brasileira. Aos 97 anos, está longe das novelas desde A Dona do Pedaço (2019). Vivendo em Itu (SP), cercada pela natureza, ela leva uma rotina tranquila. Em 2024, foi homenageada pela Globo em um especial dedicado à sua carreira por Reprodução
Lucinha Lins (Estela) e Fernanda Rodrigues (Bia) em 'A Viagem' por Divulgação
A atriz que interpretou Glória deixou a Globo após JK (2006) e migrou para a Record, onde participou de sucessos como Os Dez Mandamentos (2015). Longe das novelas desde Topíssima (2019), Denise, hoje com 71 anos, dedica-se ao teatro por Reprodução
1 de 19
Intérprete de Andreza, Thaís de Campos começou sua trajetória na Globo em 1981. Depois de papéis de destaque, reduziu o ritmo de trabalhos a partir dos anos 2000. Seu último papel em novelas foi em Boogie Oogie (2014). Hoje, aos 61 anos, mora em Portugal, onde dá aulas de teatro e comanda uma produtora audiovisual por Reprodução

Além disso, a alteração especial derruba a segunda edição dos telejornais locais, embora o “Jornal Nacional” siga firme no horário de sempre.

Portanto, se você é noveleiro ou curte acompanhar a programação certinha, já se prepare: este sábado é totalmente fora da rotina na Globo.

Leia mais

Imagem - 7 receitas de farofas práticas e saborosas

7 receitas de farofas práticas e saborosas

Imagem - Fucoidan: conheça o ativo marinho que está reinventando o skincare

Fucoidan: conheça o ativo marinho que está reinventando o skincare

Imagem - Queimadura de sol: 7 dicas para proteger a sua pele

Queimadura de sol: 7 dicas para proteger a sua pele

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Oposto da ficção: conheça a casa de Marcello Novaes, o Jaques de Dona de Mim

Morte, novo amor, revelação: veja resumo da semana de Dona de Mim (1/12 a 9/12)

Semana em 'Êta Mundo Melhor!' tem destino de Candinho por um fio (24 a 29 de novembro)

Ex-atriz da Globo descarta retorno às novelas: 'Capítulo está encerrado na minha vida'

Estreia da 1ª novela vertical da Globo vira alvo de críticas e web detona com memes e ataques ao elenco

Tags:

Dona de mim tv Globo Novelas êta Mundo Melhor Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo Terra Nostra

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Brasil rumo ao Oscar? 'O Agente Secreto' conquista crítica em estreia nos EUA; veja reações

Brasil rumo ao Oscar? 'O Agente Secreto' conquista crítica em estreia nos EUA; veja reações
Imagem - 'Quem foi que me xingou?': Deolane Bezerra perde a paciência e confronta homem em condomínio; veja o vídeo

'Quem foi que me xingou?': Deolane Bezerra perde a paciência e confronta homem em condomínio; veja o vídeo

MAIS LIDAS

Imagem - Energia de prosperidade: 3 signos podem receber uma surpresa financeira ainda hoje (28 de novembro)
01

Energia de prosperidade: 3 signos podem receber uma surpresa financeira ainda hoje (28 de novembro)

Imagem - Bahia está entre os 9 estados com alerta de chuva intensa do Inmet para este sábado (29)
02

Bahia está entre os 9 estados com alerta de chuva intensa do Inmet para este sábado (29)

Imagem - Da guerra ao recomeço empresarial, conheça a história do padeiro mais amado da Bahia
03

Da guerra ao recomeço empresarial, conheça a história do padeiro mais amado da Bahia

Imagem - Diabetes: 7 cuidados com alimentação para prevenir ou controlar a doença
04

Diabetes: 7 cuidados com alimentação para prevenir ou controlar a doença