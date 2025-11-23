Acesse sua conta
Briga, libertação, despertar: veja resumo da semana de Dona de Mim (24/11 a 29/11)

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 14:00

Ricardo em
Ricardo (Marcos Pasquim) vai começar a despertar do coma em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

"Dona de Mim" trará inúmeras novidades e surpresas para os telespectadores ao longo de mais uma semana agitada. Entre os acontecimentos, Leona (Clara Moneke) e Samuel (Juan Paiva) brigarão por conta de ciúmes de Marlon (Humberto Morais), Filipa (Claudia Abreu) finalmente vai conseguir se libertar das amarras de Jacques (Marcello Novais) e um personagem começará a abrir os olhos novamente. Escrita e criada por Rosane Svartman, "Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo, a partir das 19h30.

Kami (Giovanna Lancellotti) terá nova história em "Dona de Mim"
Tânia (Aline Borges) em "Dona de Mim"
Jacques (Marcello Novaes) vai emplacar embate com Leona em "Dona de Mim"
Leona (Clara Moneke) e Samuel (Juan Paiva) em "Dona de Mim"
Leona e Samuel em "Dona de Mim"
Ellen (Camila Pitanga) e Padre Paulo em "Dona de Mim"
Tânia e Ricardo se beijando em "Dona de Mim"
Jacques e Tânia em "Dona de Mim"
Rosa (Suely Franco) em "Dona de Mim"
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim"
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim"
Samuel em "Dona de Mim"
Abel (Tony Ramos) em 'Dona de Mim'
Filipa (Claudia Abreu) em "Dona de Mim"
Ricardo (Marcos Pasquim) em "Dona de Mim"
Marlon e Kami em "Dona de Mim"
Jacques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim'
Filipa (Claudia Abreu) recebe diagnóstico de terapeuta em "Dona de Mim"
Vanderson (Armando Babaioff) em Dona de Mim
Bel Lima vive Ayla em 'Dona de Mim'
Danilo (Felipe Simas) em Dona de Mim
Davi Boaz (Rafa Vitti) em "Dona de Mim"
Sofia (Elis Cabral) em "Dona de Mim"
Kami (Giovanna Lancellotti) terá nova história em "Dona de Mim"

Veja os resumos da semana de 24/11 a 29/11:

24 de novembro (segunda-feira)

Samuel acredita que Leo se afastou dele para reatar com Marlon. Sofia se entristece com a discussão entre Leo e Samuel. Kami consola Leo, que sofre com a reação de Samuel em relação a Marlon. Rosa aconselha Samuel. Alan é batizado. Marlon confessa a Enoque que não sabe mais se deseja ser policial. Samuel decide sair com Davi e Bárbara. Filipa sonda Jaques sobre Ricardo, e se assusta com a reação do empresário. Jaques presenteia Nina com um cartão de crédito. Marlon se declara para Leo. Kami alerta Leo sobre o estado de Samuel. Nina toma um dos comprimidos que Jaques comprou para Filipa.

25 de novembro (terça-feira)

Filipa pede que Nina fique em casa, a fim de checar o efeito do remédio. Leo tenta conversar com Samuel, que a hostiliza. Nina adormece sob os efeitos dos remédios adulterados, e Filipa confronta Jaques. Leo pede para Bárbara retirar o vídeo de Samuel, e alerta Davi sobre a lutadora. Bárbara beija Davi. Jussara desdenha do convite para o noivado de Kami e Ryan. Marlon garante a Jussara que retomou seu sonho de ser um policial correto e um lutador campeão. Danilo ajuda Jaques a despistar Patrícia. Nina desperta, e Filipa afirma que precisam deixar a mansão. Samuel visita o abrigo onde foi interno e conhece Jailson. Ricardo começa a sair do coma, e Tânia se emociona.

26 de novembro (quarta-feira)

Agripino confirma para Tânia que Ricardo está possivelmente em recuperação. Ivy conta a Peter que mudará de cidade. Filipa e Nina se tornam vizinhas de Pam. Filipa ignora Jaques. Nina afirma a Danilo que ela e Filipa querem distância dele. Samuel bebe demais e acaba se envolvendo em uma briga. Vivian se irrita com Samuel. Jaques revela a Rosa que pediu uma nova audiência sobre sua curatela. Mauro conta a Jaques sobre a suposta enfermeira de Ricardo, e Tânia ouve. Todos estranham o comportamento de Samuel. Filipa busca seus pertences na mansão, e Jaques a impede de deixar o quarto.

27 de novembro (quinta-feira)

Filipa consegue despertar a atenção de Rosa e Dalva, que chamam a polícia. Jaques liberta Filipa. Rosa afirma a Filipa que resolverá a situação de Jaques. Sofia comemora a mudança de Filipa. Rosa é chamada para um programa de televisão. Nina se encanta com Yonã. Marlon pensa em estudar Direito. Samuel conversa com Davi e Ayla sobre as atrocidades cometidas por Jaques, mas Davi não acredita no irmão. Leo se surpreende com a decisão de Marlon voltar a estudar. Ao visitar Ricardo, Samuel vê Tânia no hospital.

28 de novembro (sexta-feira)

Tânia revela a Samuel que Ricardo tem um vídeo incriminador sobre Jaques. Leo decide ajudar Marlon a estudar. Samuel confronta Jaques no hospital. Jaques sente novamente o perfume de Tânia. Leo fica constrangida ao receber Samuel e Marlon ao mesmo tempo em sua casa. Yonã reforça o convite para viajar com Nina. Rosa emociona a todos ao falar sobre o Alzheimer em programa de tevê. Mauro alerta Jaques sobre a presença de Samuel no leito de Ricardo. Rosa se prepara para a nova audiência sobre sua curatela.

29 de novembro (sábado)

Não haverá exibição

*As informações são divulgadas pelo Gshow e podem ser modificadas em função da edição das novelas.

Dona de mim Novelas Novelas da Rede Globo

