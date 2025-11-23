Briga, libertação, despertar: veja resumo da semana de Dona de Mim (24/11 a 29/11)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 23 de novembro de 2025 às 14:00
"Dona de Mim" trará inúmeras novidades e surpresas para os telespectadores ao longo de mais uma semana agitada. Entre os acontecimentos, Leona (Clara Moneke) e Samuel (Juan Paiva) brigarão por conta de ciúmes de Marlon (Humberto Morais), Filipa (Claudia Abreu) finalmente vai conseguir se libertar das amarras de Jacques (Marcello Novais) e um personagem começará a abrir os olhos novamente. Escrita e criada por Rosane Svartman, "Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo, a partir das 19h30.
Veja os resumos da semana de 24/11 a 29/11:
24 de novembro (segunda-feira)
Samuel acredita que Leo se afastou dele para reatar com Marlon. Sofia se entristece com a discussão entre Leo e Samuel. Kami consola Leo, que sofre com a reação de Samuel em relação a Marlon. Rosa aconselha Samuel. Alan é batizado. Marlon confessa a Enoque que não sabe mais se deseja ser policial. Samuel decide sair com Davi e Bárbara. Filipa sonda Jaques sobre Ricardo, e se assusta com a reação do empresário. Jaques presenteia Nina com um cartão de crédito. Marlon se declara para Leo. Kami alerta Leo sobre o estado de Samuel. Nina toma um dos comprimidos que Jaques comprou para Filipa.
25 de novembro (terça-feira)
Filipa pede que Nina fique em casa, a fim de checar o efeito do remédio. Leo tenta conversar com Samuel, que a hostiliza. Nina adormece sob os efeitos dos remédios adulterados, e Filipa confronta Jaques. Leo pede para Bárbara retirar o vídeo de Samuel, e alerta Davi sobre a lutadora. Bárbara beija Davi. Jussara desdenha do convite para o noivado de Kami e Ryan. Marlon garante a Jussara que retomou seu sonho de ser um policial correto e um lutador campeão. Danilo ajuda Jaques a despistar Patrícia. Nina desperta, e Filipa afirma que precisam deixar a mansão. Samuel visita o abrigo onde foi interno e conhece Jailson. Ricardo começa a sair do coma, e Tânia se emociona.
26 de novembro (quarta-feira)
27 de novembro (quinta-feira)
Filipa consegue despertar a atenção de Rosa e Dalva, que chamam a polícia. Jaques liberta Filipa. Rosa afirma a Filipa que resolverá a situação de Jaques. Sofia comemora a mudança de Filipa. Rosa é chamada para um programa de televisão. Nina se encanta com Yonã. Marlon pensa em estudar Direito. Samuel conversa com Davi e Ayla sobre as atrocidades cometidas por Jaques, mas Davi não acredita no irmão. Leo se surpreende com a decisão de Marlon voltar a estudar. Ao visitar Ricardo, Samuel vê Tânia no hospital.
28 de novembro (sexta-feira)
Tânia revela a Samuel que Ricardo tem um vídeo incriminador sobre Jaques. Leo decide ajudar Marlon a estudar. Samuel confronta Jaques no hospital. Jaques sente novamente o perfume de Tânia. Leo fica constrangida ao receber Samuel e Marlon ao mesmo tempo em sua casa. Yonã reforça o convite para viajar com Nina. Rosa emociona a todos ao falar sobre o Alzheimer em programa de tevê. Mauro alerta Jaques sobre a presença de Samuel no leito de Ricardo. Rosa se prepara para a nova audiência sobre sua curatela.
29 de novembro (sábado)
Não haverá exibição
*As informações são divulgadas pelo Gshow e podem ser modificadas em função da edição das novelas.