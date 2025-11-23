Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carlinhos Brown completa 63 anos: saiba origem do seu nome artístico

Grande nome da música baiana celebra aniversário neste domingo (23)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 11:30

Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa Crédito: Dodô Villar

Em 23 de novembro de 1962 nasceu Antônio Carlos Santos de Freitas, que ficou conhecido como Carlinhos Brown. Um dos grandes nomes da música baiana e brasileira, o multi-instrumentista, cantor e movimentador cultural ganhou o nome artístico "Brown" por um brincadeira pejorativa, que acabou sendo ressignificada para ele. Em entrevista recente ao programa Sem Censura, o artista que completa 63 anos neste domingo (23) explicou como ele ganhou essa alcunha.

"Em três lugares eu fui chamado de Brown. No centro de pesquisa, por uma japonesa chamada Makitos e depois no Candeal quando eu estava dançando", começou contando para a apresentadora Cissa Guimarães. 

Carlinhos Brown

Carlinhos Brown realiza tradicional padê antes do início do Arrastão por Marina Silva/CORREIO
Carlinhos Brown é apoioador do Instituto dos Cegos por divulgação
Carlinhos Brown por Divulgação
Carlinhos Brown por Divulgação
Carlinhos Brown por Marina Silva/Correio
Carlinhos Brown por Reprodução
Carlinhos Brown por Divulgação
Carlinhos Brown por divulgação
Carlinhos Brown está completando 45 anos de carreira por divulgação
Carlinhos Brown celebra 45 anos de carreira com uma intensa agenda de Carnaval por Divulgação
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Carlinhos Brown por Divulgação
1 de 17
Carlinhos Brown realiza tradicional padê antes do início do Arrastão por Marina Silva/CORREIO

LEIA MAIS

Após cantar com Dua Lipa, Carlinhos Brown relança Sarau e defende cultura contra a violência

Dua Lipa surpreende e canta com Carlinhos Brown e Caetano Veloso em SP

Carlinhos Brown lança Camarote 2026 e promete Carnaval imersivo inspirado no samba de roda

O momento de virada para o seu nome artístico, que era Carlinhos de Madalena, surgiu de uma dança mal interpretada. "A gente dançava em tudo, era o que a geste gostava de fazer [...] E eu me lembro que na casa de Jenner, ele fez um aniversário e ele foi comprar uva, maça para o ponche. Quando ele saiu para comprar isso, alguém ligou a radiola. E tava uma menina lá dançando; eu não sabia que era a namorada dele e aí eu comecei a dançar com ela, sem nenhum intenção", contou.

Em um rompante de raiva do amigo, o nome de Carlinhos mudaria para sempre. "Ele chegou com ciúmes, desligou a radiola de vez, parecia que ia matar um: 'O que é que esses 'browns' estão fazendo aqui?!". E aí ele desligou e eu me assustei, porque 'Brown" não era uma coisa assim legal. Aí eu me piquei chateado mesmo. [...] Eu era Carlinhos de Madalena e passei a ser Carlinhos Brown. E nessa brincadeira eu comecei a me acostumar e comecei a gostar", revelou no programa. 

Referência 

Nascido na comunidade do Candeal Pequeno, uma das áreas mais antigas de Salvador, Brown surgiu como referência nacional e após conquistar fama internacional, nunca se desvinculou de suas raízes e seguiu investindo em projetos sociais na região. No Guetho Square, espaço simbólico do Candeal, o artista é tratado como seu grande líder intitulado "Cacique do Candeal".

Comprometido com transformação social, Brown fundou em 1994 a Associação Pracatum Ação Social, que ainda hoje impacta milhares de jovens baianos por meio da música, além de cursos de idiomas, moda, reciclagem, oficinas e escolas. Sua trajetória artística foi igualmente inovadora: liderou movimentos musicais revolucionários como a Timbalada, em 1991, e integrou os Tribalistas ao lado de Marisa Monte e Arnaldo Antunes em 2002, sempre disposto a se reinventar.

Reconhecido mundialmente, Brown se tornou o primeiro músico brasileiro a integrar a Academia do Oscar. Em 2011, assinou parte da trilha sonora da animação “Rio”, ao lado de Sérgio Mendes, Mikael Mutti, John Powell e Siedah Garrett, sendo indicado ao Oscar de Melhor Canção Original com “Real in Rio”, consolidando sua versatilidade e influência dentro e fora do país.

Leia mais

Imagem - Léo Santana embarca para Salvador onde fará show gratuito neste domingo (23)

Léo Santana embarca para Salvador onde fará show gratuito neste domingo (23)

Imagem - Claudia Leitte surpreende ao contar por que decidiu criar seus filhos nos EUA

Claudia Leitte surpreende ao contar por que decidiu criar seus filhos nos EUA

Imagem - Flávio Bolsonaro nega que houve risco de fuga de Bolsonaro e explica por quê

Flávio Bolsonaro nega que houve risco de fuga de Bolsonaro e explica por quê

Tags:

Música Aniversário Carlinhos Brown

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Shawn Mendes é flagrado com morena em cobertura e fãs especulam que seja Bruna Marquezine

Shawn Mendes é flagrado com morena em cobertura e fãs especulam que seja Bruna Marquezine
Imagem - Virginia Fonseca detalha planos para Réveillon e Carnaval: 'Acho que ele não vem'

Virginia Fonseca detalha planos para Réveillon e Carnaval: 'Acho que ele não vem'

MAIS LIDAS

Imagem - Vai jogar na loteria? Veja os números mais poderosos para o seu signo neste domingo (23)
01

Vai jogar na loteria? Veja os números mais poderosos para o seu signo neste domingo (23)

Imagem - 'Morri por 17 minutos e voltei', relata sargento do Bope baleado em megaoperação
02

'Morri por 17 minutos e voltei', relata sargento do Bope baleado em megaoperação

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (23 de novembro) anuncia para 3 signos: seu maior sonho está muito perto de se realizar
03

Anjo da Guarda deste domingo (23 de novembro) anuncia para 3 signos: seu maior sonho está muito perto de se realizar

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste domingo (23 de novembro) é Os Peixes: prosperidade, fluidez e recompensas que chegam com o merecimento
04

Carta do Baralho Cigano deste domingo (23 de novembro) é Os Peixes: prosperidade, fluidez e recompensas que chegam com o merecimento