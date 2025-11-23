HISTÓRIA DE VIDA

Carlinhos Brown completa 63 anos: saiba origem do seu nome artístico

Grande nome da música baiana celebra aniversário neste domingo (23)

Elis Freire

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 11:30

Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa Crédito: Dodô Villar

Em 23 de novembro de 1962 nasceu Antônio Carlos Santos de Freitas, que ficou conhecido como Carlinhos Brown. Um dos grandes nomes da música baiana e brasileira, o multi-instrumentista, cantor e movimentador cultural ganhou o nome artístico "Brown" por um brincadeira pejorativa, que acabou sendo ressignificada para ele. Em entrevista recente ao programa Sem Censura, o artista que completa 63 anos neste domingo (23) explicou como ele ganhou essa alcunha.

"Em três lugares eu fui chamado de Brown. No centro de pesquisa, por uma japonesa chamada Makitos e depois no Candeal quando eu estava dançando", começou contando para a apresentadora Cissa Guimarães.

O momento de virada para o seu nome artístico, que era Carlinhos de Madalena, surgiu de uma dança mal interpretada. "A gente dançava em tudo, era o que a geste gostava de fazer [...] E eu me lembro que na casa de Jenner, ele fez um aniversário e ele foi comprar uva, maça para o ponche. Quando ele saiu para comprar isso, alguém ligou a radiola. E tava uma menina lá dançando; eu não sabia que era a namorada dele e aí eu comecei a dançar com ela, sem nenhum intenção", contou.

Em um rompante de raiva do amigo, o nome de Carlinhos mudaria para sempre. "Ele chegou com ciúmes, desligou a radiola de vez, parecia que ia matar um: 'O que é que esses 'browns' estão fazendo aqui?!". E aí ele desligou e eu me assustei, porque 'Brown" não era uma coisa assim legal. Aí eu me piquei chateado mesmo. [...] Eu era Carlinhos de Madalena e passei a ser Carlinhos Brown. E nessa brincadeira eu comecei a me acostumar e comecei a gostar", revelou no programa.

Referência

Nascido na comunidade do Candeal Pequeno, uma das áreas mais antigas de Salvador, Brown surgiu como referência nacional e após conquistar fama internacional, nunca se desvinculou de suas raízes e seguiu investindo em projetos sociais na região. No Guetho Square, espaço simbólico do Candeal, o artista é tratado como seu grande líder intitulado "Cacique do Candeal".

Comprometido com transformação social, Brown fundou em 1994 a Associação Pracatum Ação Social, que ainda hoje impacta milhares de jovens baianos por meio da música, além de cursos de idiomas, moda, reciclagem, oficinas e escolas. Sua trajetória artística foi igualmente inovadora: liderou movimentos musicais revolucionários como a Timbalada, em 1991, e integrou os Tribalistas ao lado de Marisa Monte e Arnaldo Antunes em 2002, sempre disposto a se reinventar.