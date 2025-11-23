A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 23 de novembro de 2025 às 09:58
Sagitário é um signo conhecido por ser iluminado, trazer conexões, movimentos, alegria. E é nessa energia que o Sol entrará nesse signo! O período do Sol em Sagitário que este ano vai de 21 de novembro à 21 de dezembro abrirá os caminhos e trará um clima de superação que muitos estavam esperando. Por isso, 5 signos que estavam no fundo do poço ganharão uma dose caprichada de entusiasmo e novas possibilidades. E o melhor: tudo virá com muita coragem de mudar!
Características do signo de Sagitário
Veja os 5 signos que vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias de acordo com os astrólogos do site João Bidu:
Áries
Áries se fortalece porque a energia de Sagitário conversa direto com sua vontade de agir. Com isso, o signo fica mais confiante, mais objetivo e até mais animado para tomar decisões rápidas. Essa fase também favorece novos projetos.
Leão
Leão brilha ainda mais, já que o fogo sagitariano alimenta sua criatividade. Além disso, o signo sente um impulso extra para organizar metas, retomar sonhos esquecidos e se jogar em atividades que elevam sua autoestima.
Sagitário
Sagitário, claro, entra na própria temporada com força total. O signo se sente mais leve e mais aberto para experimentar, aprender e planejar novos caminhos. Aliás, é um ótimo período para viagens, estudos e decisões que pedem visão de futuro.
Aquário
Aquário também se beneficia, já que o Sol em Sagitário ativa seu lado inovador. Por isso, o signo consegue enxergar saídas inteligentes para problemas que estavam parados e encontra inspiração onde menos espera.
Peixes
Peixes ganha clareza emocional durante esse trânsito. Assim, o signo entende melhor o que faz bem e o que precisa ser deixado para trás. A intuição aumenta, o que ajuda a fazer ajustes importantes na vida pessoal.