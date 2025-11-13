PREVISÕES

Mergulhados em dívidas: 4 signos vão ter um baque financeiro no final do mês

As contas não vão fechar para alguns carinhas do zodíaco no fim de novembro

Elis Freire

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 19:42

Baque financeiro chegará com uma avalanche Crédito: Shutterstock

É comum que se gaste mais do que se ganhe e as contas não fechem no final do mês. Porém, desta vez, os astros preveem que um baque financeiro vai chegar com força para alguns dos signos, fazendo-os mergulhar em dívidas no fim de novembro. De acordo com os astrólogos, para conter essa energia negativa dos astros na área financeira, 4 carinhas do zodíaco devem segurar a mão nas compras, evitar promessas de ganhos fáceis e não cair em tentações financeiras, porque elas podem gerar uma grande avalanche sem fim.

Veja os 4 signos que terão um baque financeiro no final do mês de acordo com os astrólogos do site João Bidu:

Leão

Leão começa o mês cheio de energia, mas com o app do banco parecendo uma cebola, é só abrir que dá vontade de chorar! Novembro traz alertas sobre gastos impulsivos e promessas financeiras que parecem boas demais para ser verdade. Então, antes de sair comprando ou emprestando dinheiro, respira e pensa duas vezes. O ideal é colocar tudo na ponta do lápis e priorizar o essencial. Afinal, o brilho leonino não depende de parcelas no cartão, né?

Escorpião

Os escorpianos precisam ficar atentos, especialmente na segunda quinzena do mês. Urano e Mercúrio retrógrados podem trazer confusões, atrasos e até despesas inesperadas. Nada de contar com dinheiro que ainda não caiu, viu? É um bom momento para rever gastos, negociar dívidas e evitar emprestar grana. A sorte é que, com um pouco de foco, você consegue virar o jogo e terminar o mês no azul.

Aquário

A turma de Aquário também precisa pisar no freio com o dinheiro. Saturno e Netuno retrógrados indicam instabilidade e distrações que podem causar pequenos prejuízos. Sabe aquele “só mais um mimo”? Pois é, ele pode pesar no fim do mês. Além disso, cuidado com investimentos sem garantias ou promessas milagrosas de lucro rápido. No fim das contas, o segredo é manter os pés no chão e planejar melhor o orçamento.

Capricórnio