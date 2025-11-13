Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mergulhados em dívidas: 4 signos vão ter um baque financeiro no final do mês

As contas não vão fechar para alguns carinhas do zodíaco no fim de novembro

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 19:42

Baque financeiro chegará com uma avalanche
Baque financeiro chegará com uma avalanche Crédito: Shutterstock

É comum que se gaste mais do que se ganhe e as contas não fechem no final do mês. Porém, desta vez, os astros preveem que um baque financeiro vai chegar com força para alguns dos signos, fazendo-os mergulhar em dívidas no fim de novembro. De acordo com os astrólogos, para conter essa energia negativa dos astros na área financeira, 4 carinhas do zodíaco devem segurar a mão nas compras, evitar promessas de ganhos fáceis e não cair em tentações financeiras, porque elas podem gerar uma grande avalanche sem fim. 

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
1 de 12
Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels

LEIA MAIS

‘Pix da sorte’: três signos podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias

Conselho do Dia para os 12 signos nesta quinta-feira (13): a energia que transforma começa agora

Anjo da Fortuna abre os caminhos e anuncia: boas notícias e soluções financeiras finalmente chegarão para 4 signos

Tarot desta quinta (13 de novembro) aponta chuva de prosperidade financeira e virada da sorte para os signos

3 signos voltam a sentir um amor que parecia impossível a partir de hoje (13 de novembro)

Veja os 4 signos que terão um baque financeiro no final do mês de acordo com os astrólogos do site João Bidu:

Leão

Leão começa o mês cheio de energia, mas com o app do banco parecendo uma cebola, é só abrir que dá vontade de chorar! Novembro traz alertas sobre gastos impulsivos e promessas financeiras que parecem boas demais para ser verdade. Então, antes de sair comprando ou emprestando dinheiro, respira e pensa duas vezes. O ideal é colocar tudo na ponta do lápis e priorizar o essencial. Afinal, o brilho leonino não depende de parcelas no cartão, né?

Escorpião

Os escorpianos precisam ficar atentos, especialmente na segunda quinzena do mês. Urano e Mercúrio retrógrados podem trazer confusões, atrasos e até despesas inesperadas. Nada de contar com dinheiro que ainda não caiu, viu? É um bom momento para rever gastos, negociar dívidas e evitar emprestar grana. A sorte é que, com um pouco de foco, você consegue virar o jogo e terminar o mês no azul.

Aquário

A turma de Aquário também precisa pisar no freio com o dinheiro. Saturno e Netuno retrógrados indicam instabilidade e distrações que podem causar pequenos prejuízos. Sabe aquele “só mais um mimo”? Pois é, ele pode pesar no fim do mês. Além disso, cuidado com investimentos sem garantias ou promessas milagrosas de lucro rápido. No fim das contas, o segredo é manter os pés no chão e planejar melhor o orçamento.

Capricórnio

Capricórnio costuma ser bom em finanças, mas novembro pede cautela. Urano retrógrado pode mexer na rotina e gerar imprevistos, especialmente com contas ligadas à casa ou à saúde. Mesmo que a vontade seja investir ou renovar algo, o ideal é esperar o fim do mês para analisar as condições com calma. Evite gastos por ansiedade e priorize o equilíbrio financeiro, seu futuro agradece.

Leia mais

Imagem - 4 signos podem terminar o relacionamento este mês; veja se o seu está ameaçado

4 signos podem terminar o relacionamento este mês; veja se o seu está ameaçado

Imagem - 3 signos vão viver uma paixão intensa e inesperada esta semana

3 signos vão viver uma paixão intensa e inesperada esta semana

Imagem - Mercúrio Retrógrado: 4 signos vão sofrer perdas nos próximos dias

Mercúrio Retrógrado: 4 signos vão sofrer perdas nos próximos dias

Tags:

Signos Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Sabrina Sato revela que desde o nascimento da filha todos os presentes são doados

Sabrina Sato revela que desde o nascimento da filha todos os presentes são doados
Imagem - Virginia Fonseca faz procedimento estético no bumbum: ‘Vai ser o mais bonito da Sapucaí’

Virginia Fonseca faz procedimento estético no bumbum: ‘Vai ser o mais bonito da Sapucaí’

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta-feira (13 de novembro) alerta 5 signos: pare de olhar a grama do vizinho e cuide do seu próprio quintal
01

Anjo da Guarda desta quinta-feira (13 de novembro) alerta 5 signos: pare de olhar a grama do vizinho e cuide do seu próprio quintal

Imagem - ‘Pix da sorte’: três signos podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias
02

‘Pix da sorte’: três signos podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias

Imagem - Tarot desta quinta (13 de novembro) aponta chuva de prosperidade financeira e virada da sorte para os signos
03

Tarot desta quinta (13 de novembro) aponta chuva de prosperidade financeira e virada da sorte para os signos

Imagem - Estacionamentos dos shoppings de Salvador voltarão a ser gratuitos? Entenda
04

Estacionamentos dos shoppings de Salvador voltarão a ser gratuitos? Entenda