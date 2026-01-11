Acesse sua conta
BBB 26: Leandro não é escolhido na casa de vidro e reality não terá nenhum baiano entre os 'Pipocas'

Participante não conseguiu votos suficientes para garantir vaga no reality

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 20:51

Leandro
Leandro Crédito: Divulgação

O baiano Leandro não conseguiu conquistar o público e está oficialmente fora do BBB 26. O resultado foi divulgado após o encerramento da votação da Casa de Vidro, que definiu os dez participantes que seguem para a casa principal do reality.

Leandro fazia parte da Casa Nordeste, ao lado de Maxiane e Marcelo, mas acabou ficando para trás na disputa. Ele obteve apenas 31,77% dos votos, percentual insuficiente para garantir uma das vagas da região.

Mesmo tentando se destacar com um discurso emotivo e uma postura mais conciliadora, Leandro não conseguiu virar o jogo contra os concorrentes, que conquistaram maior engajamento do público ao longo dos dias de exibição.

Nas redes sociais, a eliminação do baiano já movimenta fãs do programa, especialmente entre o público da Bahia, que acompanhava sua trajetória desde o início da dinâmica. Muitos elogiaram sua postura, mas reconheceram que Maxiane e Marcelo conseguiram criar mais identificação com quem estava votando.

Com a saída de Leandro, a Casa Nordeste passa a ser oficialmente formada apenas pela dupla eleita, que agora entra no BBB 26 com o peso de representar toda a região no jogo.

