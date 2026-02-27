Scheila Carvalho rebate críticas por mãe trabalhar aos 84 anos após perder carrinho de churros

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 20:05
Scheila Carvalho se pronunciou após receber críticas por a mãe, Eunice Ladeira, trabalhar aos 84 anos. A influenciadora usou as redes sociais nesta sexta-feira (27) para rebater comentários de que estaria permitindo que a família “passasse necessidade”.
A polêmica começou depois que Scheila revelou que o carrinho de churros da mãe foi destruído pelas fortes chuvas em Juiz de Fora.
Segundo Scheila, a intenção ao compartilhar o episódio era mostrar a realidade das enchentes na cidade natal e tranquilizar os seguidores sobre a situação da família.
Scheila Carvalho no Carnaval de Salvador
“Quis compartilhar a realidade das enchentes lá na minha cidade natal, tranquilizar as pessoas sobre minha família, pedir ajuda, esse era o foco”, afirmou.
A ex-integrante do É o Tchan! disse ter se surpreendido com parte das reações.
“Acabei falando que a barraca de churros da minha mãe ficou submersa pelas águas e, sinceramente, eu fiquei surpresa com alguns comentários”, declarou.
Após a publicação, internautas questionaram o fato de Eunice seguir trabalhando aos 84 anos. Scheila, no entanto, reforçou que a mãe sempre foi ativa e que o trabalho faz parte da rotina e da autonomia dela.