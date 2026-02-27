NO TOPO

Monique Evelle entra para a lista das mulheres mais poderosas do Brasil

Empresária é reconhecida pela Forbes Brasil por sua atuação estratégica em negócios, educação e investimento, consolidando influência na nova economia

Heider Sacramento

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 21:00

Monique Evelle é destaque na Forbes Brasil e entra para a lista das mulheres mais poderosas do país Crédito: Divulgação

A empresária e estrategista Monique Evelle foi reconhecida pela Forbes Brasil como uma das mulheres mais poderosas e influentes do país. A nomeação reforça sua atuação estratégica nos bastidores da nova economia, conectando negócios, educação e investimento.

Fundadora da Inventivos, Monique construiu uma plataforma que acelera empresas e prepara lideranças para ocupar espaços de decisão com visão de longo prazo. Ao longo da trajetória, tornou-se referência na construção de posicionamento, reputação e autoridade para executivos, empreendedores e figuras públicas.

Para ela, poder está ligado a transformação estrutural. “Sempre enxerguei influência como responsabilidade. Meu foco é formar líderes e estruturar negócios que realmente impactem o mercado”, afirma.

O reconhecimento atual se soma a outros marcos relevantes: em 2017, integrou a lista Under 30 da Forbes Brasil; em 2021, foi destacada entre as maiores empreendedoras do país. Agora, passa a integrar o grupo que influencia decisões, investimentos e narrativas no cenário nacional.

Com MBA pela Universidade Federal de São Carlos, formação executiva em Marketing pela Ohio University e mestrado em Branding pela Elisava Barcelona School of Design and Engineering, a empresária alia sólida base acadêmica à prática de mercado.