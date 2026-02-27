Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Monique Evelle entra para a lista das mulheres mais poderosas do Brasil

Empresária é reconhecida pela Forbes Brasil por sua atuação estratégica em negócios, educação e investimento, consolidando influência na nova economia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 21:00

Monique Evelle é destaque na Forbes Brasil e entra para a lista das mulheres mais poderosas do país
Monique Evelle é destaque na Forbes Brasil e entra para a lista das mulheres mais poderosas do país Crédito: Divulgação

A empresária e estrategista Monique Evelle foi reconhecida pela Forbes Brasil como uma das mulheres mais poderosas e influentes do país. A nomeação reforça sua atuação estratégica nos bastidores da nova economia, conectando negócios, educação e investimento.

Fundadora da Inventivos, Monique construiu uma plataforma que acelera empresas e prepara lideranças para ocupar espaços de decisão com visão de longo prazo. Ao longo da trajetória, tornou-se referência na construção de posicionamento, reputação e autoridade para executivos, empreendedores e figuras públicas.

Monique Evelle

Monique Evelle é destaque na Forbes Brasil por Divulgação
Monique Evelle é destaque na Forbes Brasil por Divulgação
1 de 2
Monique Evelle é destaque na Forbes Brasil por Divulgação

Para ela, poder está ligado a transformação estrutural. “Sempre enxerguei influência como responsabilidade. Meu foco é formar líderes e estruturar negócios que realmente impactem o mercado”, afirma.

O reconhecimento atual se soma a outros marcos relevantes: em 2017, integrou a lista Under 30 da Forbes Brasil; em 2021, foi destacada entre as maiores empreendedoras do país. Agora, passa a integrar o grupo que influencia decisões, investimentos e narrativas no cenário nacional.

Com MBA pela Universidade Federal de São Carlos, formação executiva em Marketing pela Ohio University e mestrado em Branding pela Elisava Barcelona School of Design and Engineering, a empresária alia sólida base acadêmica à prática de mercado.

Na televisão, ampliou sua projeção ao atuar como repórter do Profissão Repórter, da TV Globo, mentora do reality Self Made Brasil e ao se tornar a Shark mais jovem do Shark Tank América Latina, aos 28 anos. Atualmente, também integra o elenco do Shark Tank Brasil: Versão Creators e atua como mentora no programa Elas Comandam, da Rede Bahia.

Leia mais

Imagem - Scheila Carvalho rebate críticas por mãe trabalhar aos 84 anos após perder carrinho de churros

Scheila Carvalho rebate críticas por mãe trabalhar aos 84 anos após perder carrinho de churros

Imagem - Wesley Safadão explode em áudio contra Gusttavo Lima e briga pode parar na Justiça

Wesley Safadão explode em áudio contra Gusttavo Lima e briga pode parar na Justiça

Imagem - Manoel Gomes perdeu tudo? Cantor do 'Caneta Azul' mora de favor e equipe esclarece crise financeira

Manoel Gomes perdeu tudo? Cantor do 'Caneta Azul' mora de favor e equipe esclarece crise financeira

Mais recentes

Imagem - Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos e Bruna Marquezine prestigiam sessão especial de ‘Velhos Bandidos’

Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos e Bruna Marquezine prestigiam sessão especial de ‘Velhos Bandidos’
Imagem - O colapso na Terra que Stephen Hawking previu no ano 2600 e a única saída possível para a humanidade

O colapso na Terra que Stephen Hawking previu no ano 2600 e a única saída possível para a humanidade
Imagem - Após internação, Ivete Sangalo reaparece em show gratuito no Ibirapuera

Após internação, Ivete Sangalo reaparece em show gratuito no Ibirapuera

MAIS LIDAS

Imagem - Golpe da troca de pneu faz mais de 80 vítimas em oficinas mecânicas e causa prejuízo de R$ 600 mil
01

Golpe da troca de pneu faz mais de 80 vítimas em oficinas mecânicas e causa prejuízo de R$ 600 mil

Imagem - Cidade brasileira vai receber mina de ouro de mais de R$ 1 bilhão
02

Cidade brasileira vai receber mina de ouro de mais de R$ 1 bilhão

Imagem - Filha de Carla Perez e Xanddy desabafa sobre sexualidade: ‘Demorei para ser honesta’
03

Filha de Carla Perez e Xanddy desabafa sobre sexualidade: ‘Demorei para ser honesta’

Imagem - Adolescente mata pai a machadadas enquanto dormia no interior da Bahia
04

Adolescente mata pai a machadadas enquanto dormia no interior da Bahia