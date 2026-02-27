TRETA NA XEPA

BBB 26: Milena critica postura de brother após briga e dispara: 'Jogando a culpa todinha no Jonas'

Sister questiona postura de brother após briga por estalecas na Xepa e aponta possível estratégia

Heider Sacramento

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 22:26

Milena critica postura de brother após discussão por estalecas no BBB 26 Crédito: Reprodução

A tensão pelas compras da Xepa segue movimentando o Big Brother Brasil 26. Depois da discussão no gramado, o assunto continuou no Quarto Sonho de Eternidade e ganhou nova análise de Milena ao lado de Ana Paula e Samira.

Incomodada com a postura de um dos participantes, em referência a Babu Santana, Milena avaliou que ele direcionou as críticas apenas a Jonas Sulzbach e ao Cowboy, sem citar outras envolvidas na decisão das compras.

“Ele está jogando a culpa todinha em cima do Jonas, que não deu mais estaleca, e nem falou do Cowboy. Em nenhum momento tocou no nome da Marciele e da Chaiany”, afirmou.

Ana Paula concordou e apontou uma possível estratégia por trás da atitude. Já Samira levantou outra hipótese ao imaginar como seria a reação da casa se o erro tivesse partido delas. “Eles iam cair matando em cima da gente”, opinou Milena, apesar de ponderar que esquecimentos podem acontecer.

Entenda a briga por estalecas na Xepa

O clima azedou após Chaiany e Marciele admitirem que esqueceram de comprar alho durante as compras da Xepa. Ao saber da falha, Solange Couto reagiu: “Não tem como fazer comida”.