Anjo da Guarda alerta 3 signos e pede cuidado com palavras e escolhas neste sábado (28 de fevereiro)

Fernanda Varela
Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 00:01
O sábado (28) chega com uma vibração voltada para equilíbrio interior e responsabilidade nas atitudes. A influência do Anjo da Guarda favorece reflexões importantes, especialmente sobre relações, limites e caminhos que precisam ser ajustados. O dia não pede pressa, mas consciência antes de agir.
Áries
A impulsividade pode gerar conflitos desnecessários. O recado espiritual é desacelerar antes de responder ou tomar decisões importantes. Nem toda situação exige reação imediata. Ao agir com calma, você evita desgastes e fortalece vínculos que realmente importam.
As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão
Câncer
O dia favorece reconexões emocionais e conversas sinceras. Seu Anjo da Guarda incentiva você a expressar sentimentos guardados, mas com equilíbrio. Evite carregar responsabilidades que não são suas. Cuidar de si também é um ato de proteção espiritual.
As cores de cada signo | Câncer: prata
Capricórnio
Questões práticas ganham destaque neste sábado. Pode surgir a necessidade de reorganizar planos ou rever compromissos assumidos recentemente. A energia espiritual ajuda a enxergar com clareza o que vale a pena manter e o que já cumpriu seu ciclo. Priorize estabilidade e segurança.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Mensagem do dia
Quando pensamentos e atitudes caminham na mesma direção, a vida flui com mais leveza. O sábado convida a agir com consciência, respeitando seus limites e valorizando aquilo que traz paz verdadeira.