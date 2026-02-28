SIGNOS

Anjo da Guarda alerta 3 signos e pede cuidado com palavras e escolhas neste sábado (28 de fevereiro)

Recado do Anjo da Guarda indica atenção emocional e decisões mais conscientes

O sábado (28) chega com uma vibração voltada para equilíbrio interior e responsabilidade nas atitudes. A influência do Anjo da Guarda favorece reflexões importantes, especialmente sobre relações, limites e caminhos que precisam ser ajustados. O dia não pede pressa, mas consciência antes de agir.

Áries

A impulsividade pode gerar conflitos desnecessários. O recado espiritual é desacelerar antes de responder ou tomar decisões importantes. Nem toda situação exige reação imediata. Ao agir com calma, você evita desgastes e fortalece vínculos que realmente importam.

Câncer

O dia favorece reconexões emocionais e conversas sinceras. Seu Anjo da Guarda incentiva você a expressar sentimentos guardados, mas com equilíbrio. Evite carregar responsabilidades que não são suas. Cuidar de si também é um ato de proteção espiritual.

Capricórnio

Questões práticas ganham destaque neste sábado. Pode surgir a necessidade de reorganizar planos ou rever compromissos assumidos recentemente. A energia espiritual ajuda a enxergar com clareza o que vale a pena manter e o que já cumpriu seu ciclo. Priorize estabilidade e segurança.

