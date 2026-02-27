VOTE!

Enquete BBB 26: Quem você quer ver sendo 'eliminado' no Paredão Falso?

Com Samira na liderança, dinâmica especial promete reviravolta no jogo e participante escolhido ganhará vantagem secreta

Fernanda Varela

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 13:25

Tadeu Schmidt Crédito: Globo/Reprodução

O BBB 26 iniciou uma das semanas mais animadas dessa temporada, com direito a brother dormindo do lado de fora da casa e Paredão Falso.

O apresentador Tadeu Schmidt já havia antecipado que a semana seria marcada por reviravoltas estratégicas. Além da liderança de Samira, os participantes enfrentam a dinâmica do Exilado - a casa será dividida em dois grupos e, quem ficar de fora, vai ter que viver do lado de fora da casa, habitando o jardim, a piscina e afins. Esse jogador, no entanto, ganha poder direto na formação do paredão.

No sábado, acontece a Prova do Anjo, que garante imunidade a um participante, ou até dois, caso o vencedor abra mão do tradicional vídeo da família para conquistar uma proteção extra.

A formação do paredão será realizada no domingo e terá várias etapas. Um participante já chega emparedado pelo Exilado. A líder Samira fará sua indicação direta, enquanto o mais votado pela casa também entra na berlinda. O indicado pela líder ainda terá direito ao contragolpe, ampliando as possibilidades estratégicas.

Em seguida, três participantes disputam a Prova Bate e Volta, que salva um deles e define o paredão triplo da semana.

Diferente das eliminações tradicionais, o público não votará para tirar alguém do jogo. Por se tratar de um Paredão Falso, a votação servirá para escolher quem será enviado ao Quarto Secreto.

Na terça-feira, o programa exibirá uma eliminação falsa completa, com discurso oficial, despedida e saída da casa. O participante escolhido seguirá para o Quarto Secreto, onde poderá acompanhar tudo o que acontece sem ser visto pelos demais confinados. Depois, retorna ao reality imune e com informações privilegiadas sobre os colegas.