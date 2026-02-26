ASTROLOGIA

Virada poderosa: 4 signos veem a vida profissional finalmente melhorar através da intuição ainda esta semana (26 de fevereiro)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 21:21

Signos e abundância Crédito: Imagem criada por IA

Quem disse que trabalho e emoção não se misturam? Nesta quinta-feira, quem souber ouvir o "feeling" vai sair na frente. A Lua em Câncer favorece quem humaniza os processos e entende as necessidades dos outros. Para os signos de Libra, Virgem, Touro e Capricórnio, o dia marca uma virada importante na forma como vocês lidam com as responsabilidades. A autoridade agora pertence a quem demonstra empatia e cuidado.



Para os Librianos, a visibilidade está em alta. Seus superiores estão de olho no seu lado responsável e na sua capacidade de mediar conflitos com doçura. Já para os Virginianos, o sucesso vem através do trabalho em grupo; o sentimento de comunidade será o motor da sua produtividade. O segredo hoje é entender que, às vezes, um ambiente acolhedor rende muito mais do que uma cobrança fria e mecânica.

Se você trabalha em home office ou com negócios familiares, o dia é de "mão cheia". Pendências ligadas a imóveis ou projetos de base podem ser resolvidas com uma facilidade surpreendente. Para Escorpião e Peixes, a visão estratégica está guiada por uma intuição poderosa, o que torna o momento excelente para quem atua em áreas criativas ou que exijam lidar com o público.

