Virada poderosa: 4 signos veem a vida profissional finalmente melhorar através da intuição ainda esta semana (26 de fevereiro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 21:21
Quem disse que trabalho e emoção não se misturam? Nesta quinta-feira, quem souber ouvir o "feeling" vai sair na frente. A Lua em Câncer favorece quem humaniza os processos e entende as necessidades dos outros. Para os signos de Libra, Virgem, Touro e Capricórnio, o dia marca uma virada importante na forma como vocês lidam com as responsabilidades. A autoridade agora pertence a quem demonstra empatia e cuidado.
Para os Librianos, a visibilidade está em alta. Seus superiores estão de olho no seu lado responsável e na sua capacidade de mediar conflitos com doçura. Já para os Virginianos, o sucesso vem através do trabalho em grupo; o sentimento de comunidade será o motor da sua produtividade. O segredo hoje é entender que, às vezes, um ambiente acolhedor rende muito mais do que uma cobrança fria e mecânica.
Se você trabalha em home office ou com negócios familiares, o dia é de "mão cheia". Pendências ligadas a imóveis ou projetos de base podem ser resolvidas com uma facilidade surpreendente. Para Escorpião e Peixes, a visão estratégica está guiada por uma intuição poderosa, o que torna o momento excelente para quem atua em áreas criativas ou que exijam lidar com o público.
A dica de ouro é: não ignore aquele "pressentimento" sobre um negócio ou parceria. O céu de hoje favorece o crescimento orgânico, aquele que é plantado com paciência e cuidado. Oportunidades podem surgir em conversas que pareciam apenas sociais. Fique atento, pois o universo está enviando sinais claros de onde o seu talento pode frutificar com mais segurança.