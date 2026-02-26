Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Algo começa a se alinhar para 3 signos depois do dia de hoje (26 de fevereiro), e eles sentem que a fase difícil começa a ficar para trás

O período traz mais clareza, confiança e abertura para oportunidades que pareciam distantes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 05:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nem toda fase de revisão vem para atrasar. Depois de hoje, 26 de fevereiro, alguns signos começam a perceber que ajustes recentes abriram caminhos novos, mais alinhados com quem eles são hoje. Em vez de resistência, há adaptação. Em vez de medo, curiosidade. E é justamente essa postura que faz com que boas surpresas encontrem espaço para acontecer. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - O primeiro Mercúrio retrógrado de 2026 começa e provoca revisões profundas nas decisões, promessas e planos dos próximos dias

O primeiro Mercúrio retrógrado de 2026 começa e provoca revisões profundas nas decisões, promessas e planos dos próximos dias

Imagem - A energia do dia favorece escolhas certas e 4 signos passam a atrair abundância a partir de hoje (25 de fevereiro)

A energia do dia favorece escolhas certas e 4 signos passam a atrair abundância a partir de hoje (25 de fevereiro)

Imagem - Enquanto o caos se espalha para muitos, o universo vira o jogo e faz deste Mercúrio retrógrado um presente raro para um único signo

Enquanto o caos se espalha para muitos, o universo vira o jogo e faz deste Mercúrio retrógrado um presente raro para um único signo

Touro: Você entra em um período de maior segurança interna, em que nada passa despercebido. Sua capacidade de observar, avaliar e agir no tempo certo faz com que oportunidades apareçam quase sem esforço. Enquanto outros hesitam, você confia no que sabe e avança com calma. Isso te coloca alguns passos à frente e traz a sensação de que há muito mais por vir do que você imaginava.

Dica cósmica: Confiança construída no silêncio costuma render os melhores resultados.

Características do signo de Touro

Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
1 de 7
Características do signo de Touro por Reprodução

Leão: Você se recusa a agir movido por expectativas negativas e isso muda tudo. Ao seguir seu ritmo natural, sua criatividade se expande e novas ideias ganham força. O período favorece decisões ousadas, retomada de projetos e uma sensação clara de protagonismo. Quando você não compra o medo coletivo, abre espaço para liderar seu próprio caminho.

Dica cósmica: Quando você não se limita, o cenário acompanha.

Características do signo de Leão

Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Leão por Reprodução

Peixes: Inspirações reaparecem de forma sutil, muitas vezes ligadas a ideias antigas que mereciam uma segunda chance. Você passa a enxergar valor onde antes havia dúvida e percebe que algumas respostas sempre estiveram dentro de você. Revisitar planos, sonhos ou desejos esquecidos pode render frutos inesperados e muito promissores.

Dica cósmica: Nem toda novidade nasce do zero, algumas nascem do resgate.

Características de Peixes

Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
1 de 8
Características de Peixes por Reprodução

Tags:

Signo Touro Leão Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Ovo de Páscoa em fatias? Fenômeno das redes ganha espaço no cardápio de confeiteiros

Ovo de Páscoa em fatias? Fenômeno das redes ganha espaço no cardápio de confeiteiros
Imagem - O primeiro Mercúrio retrógrado de 2026 começa e provoca revisões profundas nas decisões, promessas e planos dos próximos dias

O primeiro Mercúrio retrógrado de 2026 começa e provoca revisões profundas nas decisões, promessas e planos dos próximos dias
Imagem - Juliana Paes reage a memes com choro na apuração: 'Está indo longe demais'

Juliana Paes reage a memes com choro na apuração: 'Está indo longe demais'

MAIS LIDAS

Imagem - Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos
01

Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos

Imagem - Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF
02

Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF

Imagem - Vai fechar? Após prejuízos, rede de supermercados com lojas em Salvador cita risco à continuidade das operações
03

Vai fechar? Após prejuízos, rede de supermercados com lojas em Salvador cita risco à continuidade das operações

Imagem - Como é a mansão de Alice Wegmann com décor afetivo, obras de arte brasileiras e atmosfera de um hotel de luxo
04

Como é a mansão de Alice Wegmann com décor afetivo, obras de arte brasileiras e atmosfera de um hotel de luxo