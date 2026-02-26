ASTROLOGIA

Algo começa a se alinhar para 3 signos depois do dia de hoje (26 de fevereiro), e eles sentem que a fase difícil começa a ficar para trás

O período traz mais clareza, confiança e abertura para oportunidades que pareciam distantes

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 05:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nem toda fase de revisão vem para atrasar. Depois de hoje, 26 de fevereiro, alguns signos começam a perceber que ajustes recentes abriram caminhos novos, mais alinhados com quem eles são hoje. Em vez de resistência, há adaptação. Em vez de medo, curiosidade. E é justamente essa postura que faz com que boas surpresas encontrem espaço para acontecer. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Você entra em um período de maior segurança interna, em que nada passa despercebido. Sua capacidade de observar, avaliar e agir no tempo certo faz com que oportunidades apareçam quase sem esforço. Enquanto outros hesitam, você confia no que sabe e avança com calma. Isso te coloca alguns passos à frente e traz a sensação de que há muito mais por vir do que você imaginava.

Dica cósmica: Confiança construída no silêncio costuma render os melhores resultados.

Leão: Você se recusa a agir movido por expectativas negativas e isso muda tudo. Ao seguir seu ritmo natural, sua criatividade se expande e novas ideias ganham força. O período favorece decisões ousadas, retomada de projetos e uma sensação clara de protagonismo. Quando você não compra o medo coletivo, abre espaço para liderar seu próprio caminho.

Dica cósmica: Quando você não se limita, o cenário acompanha.

Peixes: Inspirações reaparecem de forma sutil, muitas vezes ligadas a ideias antigas que mereciam uma segunda chance. Você passa a enxergar valor onde antes havia dúvida e percebe que algumas respostas sempre estiveram dentro de você. Revisitar planos, sonhos ou desejos esquecidos pode render frutos inesperados e muito promissores.

Dica cósmica: Nem toda novidade nasce do zero, algumas nascem do resgate.