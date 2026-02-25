INVESTIGAÇÃO

Amarrada com fio elétrico: menina de 16 anos morre após meses de maus-tratos e a família é presa

Pai confessou que amarrava a filha à noite

Carol Neves

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 20:36

Marta Isabelle dos Santos Crédito: Reprodução

A adolescente Marta Isabelle dos Santos, de 16 anos, foi achada morta dentro de uma residência em Porto Velho (RO), na noite de segunda-feira (24), em um cenário que aponta para sinais de maus-tratos e tortura. O pai, a madrasta e a avó paterna foram presos em flagrante sob suspeita de participação no crime. As informações são do G1.

O corpo da adolescente foi localizado deitado em uma cama, coberto por um lençol e usando fralda descartável. Conforme o laudo preliminar, ela estava em estado de desnutrição, apresentava ossos expostos, ferimentos com presença de larvas e marcas que indicam que ficou imobilizada por um longo período.

De acordo com a Polícia Militar, a jovem estava desaparecida havia meses. A madrasta, Ivanice Farias de Souza, afirmou aos policiais que a menina teria reaparecido no dia anterior, bastante debilitada e com lesões espalhadas pelo corpo.

Já o pai, Callebe José da Silva, confessou que mantinha a filha amarrada todas as noites com fios elétricos e que a deixava trancada na casa durante o dia. Testemunhas também relataram à polícia que a adolescente sofria agressões frequentes, incluindo o corte forçado de cabelo como forma de punição.

Os investigadores identificaram contradições nos depoimentos da madrasta e da avó paterna, Benedita Maria da Silva - ambas estavam na residência e não acionaram socorro mesmo diante da gravidade da situação.