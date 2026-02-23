Acesse sua conta
Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos

Aplicativo permite as 'unhas digitais', que mudam de cor instantaneamente

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 19:58

Durante a CES 2026, a marca lançou unhas postiças digitais que mudam de tonalidade instantaneamente por meio de um aplicativo no celular
Durante a CES 2026, a marca lançou unhas postiças digitais que mudam de tonalidade instantaneamente por meio de um aplicativo no celular

Uma empresa do setor de tecnologia e estética revelou na CES 2026, em Las Vegas, em janeiro deste ano, uma novidade que promete transformar a maneira como as pessoas utilizam unhas postiças. O item desenvolve as chamadas 'unhas digitais', que permitem às usuárias alterar a cor de forma instantânea, tudo gerenciado por meio de um aplicativo no smartphone.

A tecnologia da iPolish possibilita selecionar entre centenas de cores com poucos toques na tela, sem a necessidade de substituir as unhas ou enfrentar o demorado procedimento convencional de esmaltação. A alteração da tonalidade acontece imediatamente, tornando mais prático o processo de renovação do visual.

O futuro do esmalte e das unhas de gel

Durante a CES 2026, a marca lançou unhas postiças digitais que mudam de tonalidade instantaneamente por meio de um aplicativo no celular por Divulgação/iPolish Daniel Cooper for Engadget

Segundo a empresa, a tecnologia foi desenvolvida para ampliar as possibilidades de estilo e eliminar etapas demoradas, comuns em salões de beleza ou na aplicação manual de esmaltes.

Unhas digitais são a nova tendência em feira

As unhas digitais foram apresentadas durante a Consumer Electronics Show (CES) 2026, considerada a maior feira de tecnologia e eletrônicos de consumo do mundo. O evento aconteceu entre os dias 6 e 9 de janeiro de 2026, e reuniu em Las Vegas empresas e startups que exibem tendências que devem chegar ao mercado nos próximos anos.

A novidade chamou atenção por aplicar conceitos de conectividade e controle digital a um item do cotidiano, reforçando a presença crescente da tecnologia também no setor de moda e beleza.

A proposta da iPolish se diferencia das unhas tradicionais e das versões em gel, que inclusive já foram banidas em alguns países da Europa por representar risco ambiental e de saúde.

O sistema dispensa esmaltes convencionais e produtos em gel e permite a troca de aparência de forma digital. Ao todo, são mais de 300 cores disponíveis, número que pode ultrapassar 400 tonalidades nas próximas atualizações.

A novidade surge em meio a outras mudanças no universo da esmaltação, como o aumento do chamado design italiano, que vem substituindo as clássicas francesinhas em salões e têm virado tendência nas redes sociais. A ideia é oferecer mais liberdade estética para homens e mulheres, reduziar as etapas de cuidado e permitir maior versatilidade no dia a dia.

As unhas digitais da iPolish são feitas de acrílico e aplicadas da mesma forma que unhas postiças comuns. O diferencial está no material: elas utilizam nanopolímeros eletroforéticos, tecnologia semelhante à empregada em telas de tinta eletrônica (e-ink), como as de leitores digitais. Esse material reage a estímulos elétricos, possibilitando a mudança imediata de cor sem desgaste físico do produto.

Dá para pintar usando o aplicativo de celular

A alteração das cores é feita com o auxílio de um dispositivo de controle que se conecta ao aplicativo da iPolish por Bluetooth. Disponível para iOS e Android, o app reúne todas as opções de tonalidades oferecidas pela marca.

Após escolher a cor desejada no aplicativo, o usuário apenas passa o dispositivo sobre cada unha para que a atualização seja aplicada. As unhas são à prova d’água e não precisam ser recarregadas para realizar as trocas de cor, já que a tecnologia mantém o tom definido sem consumo contínuo de energia.

Duração e economia nas unhas

A iPolish já iniciou a pré-venda do produto, com previsão de envio a partir de junho de 2026. No site oficial da marca, o pacote básico custa US$ 95, em torno de R$ 500, e inclui 24 unhas em 12 tamanhos diferentes, o dispositivo de controle, um cabo USB-C e acessórios para aplicação, como lixa, cola, empurrador de cutícula e top coat.

Por enquanto, cada unha é de uso único. A empresa garante os primeiros sete dias de uso contínuo e estima que o conjunto permaneça em boas condições por cerca de duas semanas, período limitado principalmente pelo crescimento natural das unhas.

Você pode se interessar também em saber como identificar se o esmalte em gel que você usa foi proibido pela Anvisa.

