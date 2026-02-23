Ivete Sangalo e Daniel Cady são flagrados juntos em passeio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 21:34
Ivete Sangalo e o ex-marido, Daniel Cady, foram flagrados em um momento especial ao lado das filhas gêmeas Marina e Helena, de 8 anos. O flagra, divulgado pelo portal Ibahia, aconteceu na região da Reserva de Sapiranga, local próximo à Praia do Forte, em Mata de São João, no último domingo (22).
Na imagem, Ivete Sangalo e Daniel Cady aparecem em clima harmonioso, acompanhando as filhas em meio à natureza. O registro reforça a boa relação mantida pelos dois, mesmo após mudanças na dinâmica do casal ao longo dos anos.
Ivete e Daniel começaram a namorar em 2008. Na época, a cantora já era um dos maiores nomes da música brasileira, enquanto o nutricionista mantinha postura discreta e quase não aparecia publicamente.
O romance ganhou força rapidamente, mas enfrentou uma breve separação ainda no começo. O afastamento durou pouco. Eles reataram e decidiram seguir juntos, consolidando a relação no ano seguinte com a chegada do primeiro filho, Marcelo, em 2009.
Antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica
Após mais de 15 anos de relacionamento e três filhos, Marcelo e as gêmeas Marina e Helena, nascidas em 2018, Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram a separação em 2025.
O fim do casamento foi comunicado de forma respeitosa, com foco na preservação da família. Desde então, os dois passaram a adotar uma nova dinâmica, priorizando a criação conjunta dos filhos.