Ivete Sangalo e Daniel Cady são flagrados juntos em passeio

Cantora e nutricionista foram vistos em um momento especial com as gêmeas Marina e Helena

Heider Sacramento

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 21:34

Ivete Sangalo e o ex-marido, Daniel Cady, foram flagrados em um momento especial Crédito: Reprodução

Ivete Sangalo e o ex-marido, Daniel Cady, foram flagrados em um momento especial ao lado das filhas gêmeas Marina e Helena, de 8 anos. O flagra, divulgado pelo portal Ibahia, aconteceu na região da Reserva de Sapiranga, local próximo à Praia do Forte, em Mata de São João, no último domingo (22).

Na imagem, Ivete Sangalo e Daniel Cady aparecem em clima harmonioso, acompanhando as filhas em meio à natureza. O registro reforça a boa relação mantida pelos dois, mesmo após mudanças na dinâmica do casal ao longo dos anos.

Relembra a história do ex-casal

Ivete e Daniel começaram a namorar em 2008. Na época, a cantora já era um dos maiores nomes da música brasileira, enquanto o nutricionista mantinha postura discreta e quase não aparecia publicamente.

O romance ganhou força rapidamente, mas enfrentou uma breve separação ainda no começo. O afastamento durou pouco. Eles reataram e decidiram seguir juntos, consolidando a relação no ano seguinte com a chegada do primeiro filho, Marcelo, em 2009.

Após mais de 15 anos de relacionamento e três filhos, Marcelo e as gêmeas Marina e Helena, nascidas em 2018, Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram a separação em 2025.