Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha

Ex-jogador terá reunião no Fórum 2 de Julho após repercussão de possível acordo ligado ao BBB 2026

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 12:49

Edilson Capetinha no 'BBB 26'
Edilson Capetinha no 'BBB 26' Crédito: Globo/Reprodução

O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região agendou para o dia 26 de março, às 10h, uma audiência de conciliação envolvendo o ex-jogador Edilson “Capetinha” e uma comissão responsável por dez processos trabalhistas em fase de execução. O encontro será realizado na sala do Juízo de Execução, no Fórum 2 de Julho, em Salvador.

De acordo com o tribunal, o valor total da dívida atribuída ao ex-atleta chega a R$ 13.222.121,81. Desse montante, R$ 11.451.577,06 correspondem às cobranças relativas às ações ainda pendentes. As informações foram divulgadas inicialmente pelo portal Uol.

A decisão que marcou a audiência foi assinada na quinta-feira (19) pelo juiz do Trabalho Substituto Murilo Carvalho Sampaio Oliveira. No despacho, o magistrado mencionou a ampla repercussão, em veículos locais e nacionais, da participação de Edilson no reality show BBB 26.

Segundo o juiz, uma das reportagens destacou que a defesa do ex-jogador teria buscado negociar com a representante dos credores a partir de valores que poderiam ser obtidos em futuras campanhas publicitárias. A estratégia envolveria a destinação de recursos provenientes de contratos de publicidade a serem firmados após a passagem pelo programa.

Ainda conforme o magistrado, o fato de Edilson já não estar mais em confinamento amplia as possibilidades de negociação e de eventual assinatura de acordos comerciais. A proximidade de um ano de Copa do Mundo também foi apontada como fator relevante, diante da expectativa de que o ex-atleta seja procurado para ações de marketing e publicidade.

"Como é notório, o jogador já não se encontra em confinamento. Assim, considerando-se a tentativa noticiada e a possibilidade de, em ano de Copa do Mundo, o executado ser contratado para inúmeras campanhas publicitárias, designa-se audiência para tentativa de conciliação", diz trecho do documento. 

A advogada Elcia Martins, uma das representantes da comissão de credores, chegou a pedir que a Globo fosse notificada do processo, com pedido de penhora de qualquer premiação que Capetinha conseguisse no reality. Contudo, o ex-atleta acabou sendo expulso e saindo do programa antes da apreciação do pedido.

A reportagem não conseguiu contato com Edilson Capetinha. 

