Equipe de Edilson Capetinha diz que agressão no BBB 26 foi 'reação de impulso'; leia o comunicado

Ex-jogador baiano foi expulso do Big Brother Brasil após briga com Leandro Boneco

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 10:24

Edilson Capetinha é do signo de Virgem
Edilson Capetinha foi expulso do BBB 26 Crédito: Manoella Mello/TV Globo

A equipe de Edilson Capetinha se pronunciou após o ex-jogador ser expulso do BBB 26, na manhã deste sábado (14). O baiano foi desclassificado do reality show após se envolver em uma briga com Leandro Boneco. O pentacampeão mundial chegou a empurrar o rosto do rival e fazer ameaças fora do jogo.

Em nota, a equipe do Camarote afirma que ele não queria machucar Leandro. "A expulsão aconteceu no calor de um embate. Foi reação de impulso dentro de um jogo que mexe com psicológico, orgulho e limite emocional. Não houve intenção de machucar ninguém fora daquele contexto. Houve tensão. Houve desgaste. Houve o peso do confinamento falando mais alto por alguns segundos".

O comunicado também diz que Edilson sai do programa "de cabeça erguida, consciente da própria trajetória, dos valores que carrega e do respeito que sempre teve pela sua família e pela família de qualquer pessoa".

Veja a nota completa:

O Edilson entrou no BBB de peito aberto. Viveu tudo com intensidade, sem personagem, sem máscara,sendo exatamente quem ele é. Quem assistiu de perto viu entrega, viu emoção, viu acertos e erros como qualquer ser humano submetido a uma pressão extrema 24 horas por dia.

A expulsão aconteceu no calor de um embate. Foi reação de impulso dentro de um jogo que mexe com psicológico, orgulho e limite emocional. Não houve intenção de machucar ninguém fora daquele contexto. Houve tensão. Houve desgaste. Houve o peso do confinamento falando mais alto por alguns segundos.

Aqui fora, a vida ganha outra dimensão. Mais calma, mais reflexão, mais aprendizado.

Edilson sai de cabeça erguida, consciente da própria trajetória, dos valores que carrega e do respeito que sempre teve pela sua família e pela família de qualquer pessoa.

O ciclo dentro da casa se encerra.

A história dele, não.

Obrigado a cada mensagem, cada torcida, cada palavra de apoio. O carinho de vocês atravessou as paredes da casa e vai seguir com ele daqui pra frente.

