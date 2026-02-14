BBB 26

Equipe de Edilson Capetinha diz que agressão no BBB 26 foi 'reação de impulso'; leia o comunicado

Ex-jogador baiano foi expulso do Big Brother Brasil após briga com Leandro Boneco

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 10:24

Edilson Capetinha foi expulso do BBB 26 Crédito: Manoella Mello/TV Globo

A equipe de Edilson Capetinha se pronunciou após o ex-jogador ser expulso do BBB 26, na manhã deste sábado (14). O baiano foi desclassificado do reality show após se envolver em uma briga com Leandro Boneco. O pentacampeão mundial chegou a empurrar o rosto do rival e fazer ameaças fora do jogo.

O comunicado também diz que Edilson sai do programa "de cabeça erguida, consciente da própria trajetória, dos valores que carrega e do respeito que sempre teve pela sua família e pela família de qualquer pessoa".

Veja a nota completa:

O Edilson entrou no BBB de peito aberto. Viveu tudo com intensidade, sem personagem, sem máscara,sendo exatamente quem ele é. Quem assistiu de perto viu entrega, viu emoção, viu acertos e erros como qualquer ser humano submetido a uma pressão extrema 24 horas por dia.

A expulsão aconteceu no calor de um embate. Foi reação de impulso dentro de um jogo que mexe com psicológico, orgulho e limite emocional. Não houve intenção de machucar ninguém fora daquele contexto. Houve tensão. Houve desgaste. Houve o peso do confinamento falando mais alto por alguns segundos.

Aqui fora, a vida ganha outra dimensão. Mais calma, mais reflexão, mais aprendizado.

Edilson sai de cabeça erguida, consciente da própria trajetória, dos valores que carrega e do respeito que sempre teve pela sua família e pela família de qualquer pessoa.

O ciclo dentro da casa se encerra.

A história dele, não.

Obrigado a cada mensagem, cada torcida, cada palavra de apoio. O carinho de vocês atravessou as paredes da casa e vai seguir com ele daqui pra frente.