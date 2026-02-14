DESCLASSIFICADO

VEJA o momento em que Edilson Capetinha é chamado ao confessionário e expulso do BBB 26

Ex-jogador deixou o reality show após briga com Leandro Boneco

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 10:14

Edilson Capetinha foi chamado ao confessionário e desclassificado do BBB 26 na manhã deste sábado (14) Crédito: Reprodução/TV Globo

Edilson Capetinha foi expulso do BBB 26 na manhã desde sábado (14). O ex-jogador baiano se envolveu em uma briga com Leandro Boneco, e chegou a empurrar o rosto do rival e fazer ameaças fora do jogo. A Globo confirmou a decisão sobre a expulsão em comunicado.

O pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira foi chamado no confessionário e comunicado sobre a desclassificação. Logo depois, a voz do Big Boss informou aos demais participantes sobre a expulsão de Capetinha. Veja os dois momentos:

Momento em que o agressor que não paga pensão, Edilson é chamado ao confessionário e recebe a notícia de que foi expulso do #BBB26 pic.twitter.com/mz6vyNdxwd — VTzeiros (@vtzeros) February 14, 2026

? Edilson foi chamado ao Confessionário e brothers recebem recado: ? “Nós avaliamos as imagens da atitude do Edilson com o Leandro. Ele ultrapassou os limites permitidos. Ele desrespeitou as regras do programa. Edilson está desclassificado do BBB 26”. #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/JcvuBb8fNo — Big Brother Brasil (@bbb) February 14, 2026

O desentendimento começou quando Leandro acendeu a luz do quarto enquanto Edilson descansava. Os dois logo começaram uma discussão, com troca de ofensas. Durante o bate-boca, Boneco se manteve com as mãos atrás das costas.

Capetinha chegou a dizer que agrediria Leandro se estivesse fora da casa. "Se eu pegar você lá fora, você está f*", ameaçou o Capetinha. "Dê o pau, que eu estou esperando", retrucou Boneco. O ex-jogador empurrou o rosto do colega. Em seguida, colocou novamente a mão no rosto do Pipoca, que reagiu: "Oxi, você vai ficar me agredindo de graça? Me largue meu irmão. Vai ficar me agredindo de graça?".