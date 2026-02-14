Acesse sua conta
VEJA o momento em que Edilson Capetinha é chamado ao confessionário e expulso do BBB 26

Ex-jogador deixou o reality show após briga com Leandro Boneco

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 10:14

Edilson Capetinha foi chamado ao confessionário e desclassificado do BBB 26 na manhã deste sábado (14)
Edilson Capetinha foi chamado ao confessionário e desclassificado do BBB 26 na manhã deste sábado (14) Crédito: Reprodução/TV Globo

Edilson Capetinha foi expulso do BBB 26 na manhã desde sábado (14). O ex-jogador baiano se envolveu em uma briga com Leandro Boneco, e chegou a empurrar o rosto do rival e fazer ameaças fora do jogo. A Globo confirmou a decisão sobre a expulsão em comunicado.

O pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira foi chamado no confessionário e comunicado sobre a desclassificação. Logo depois, a voz do Big Boss informou aos demais participantes sobre a expulsão de Capetinha. Veja os dois momentos:

O desentendimento começou quando Leandro acendeu a luz do quarto enquanto Edilson descansava. Os dois logo começaram uma discussão, com troca de ofensas. Durante o bate-boca, Boneco se manteve com as mãos atrás das costas.

Capetinha chegou a dizer que agrediria Leandro se estivesse fora da casa. "Se eu pegar você lá fora, você está f*", ameaçou o Capetinha. "Dê o pau, que eu estou esperando", retrucou Boneco. O ex-jogador empurrou o rosto do colega. Em seguida, colocou novamente a mão no rosto do Pipoca, que reagiu: "Oxi, você vai ficar me agredindo de graça? Me largue meu irmão. Vai ficar me agredindo de graça?".

Babu entrou no quarto e conseguiu separar os dois. Após deixar o local, Leandro afirmou: "Esse cara me agrediu duas vezes. Eu não vou agredir ele não, eu tenho família para cuidar".

