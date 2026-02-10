ECONOMIA

Informe de rendimentos do Imposto de Renda 2026: prazo para liberação, onde acessar e como agir em caso de atraso

Empresas, bancos e INSS têm data para liberar o documento essencial da declaração; atraso pode levar à malha fina e travar a restituição

M Maiara Baloni

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 15:37

Quem vai declarar o Imposto de Renda 2026 (ano-calendário 2025) precisa ficar de olho nos prazos. O informe de rendimentos deve ser entregue pelas fontes pagadoras até o dia 27 de fevereiro, última sexta-feira do mês. Sem esse documento, o contribuinte fica "cego" na hora de preencher os dados e corre o risco de cair direto na malha fina.

O motivo da urgência é simples: a Receita Federal usa esses dados para cruzar informações. Se você declarar um valor e a empresa informar outro, o sistema trava o processamento da restituição na hora. Isso gera dor de cabeça e, claro, atrasa o pagamento de qualquer valor a receber.

O que você precisa conferir

O informe separa o que você recebeu por "caixinhas": salários e aluguéis (tributáveis), poupança (isento) e o 13º salário (tributação exclusiva).

Na mesma hora em que a empresa ou o banco gera o seu informe, os dados sobem para o governo via eSocial ou sistemas bancários. Se o número que você digitar na declaração não bater com o que está lá, o sistema de cruzamento de dados identifica divergências automaticamente.

Quem deve entregar o comprovante e como acessar?

Empresas e empregadores: salários, bônus e descontos de INSS.

Bancos: saldos em conta e quanto rendeu cada investimento.

INSS: extrato para aposentados (baixe pelo app Meu INSS).

Convênios: valores pagos ao plano de saúde para abater no imposto.

Hoje, quase tudo é pelo app ou internet banking. Quem usa a declaração pré-preenchida já recebe os dados importados, mas o Fisco avisa: confira tudo. Se o banco errou e você não corrigiu, a culpa (e a multa) recai sobre você.

Perguntas frequentes

1. Qual o último dia para receber? Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026. Até lá, o documento tem que estar disponível.

2. A empresa não entregou. E agora? Cobre ao RH ou ao financeiro. Se não resolverem, denuncie na Receita Federal. A empresa que ignora o prazo paga multa e pode sofrer sanções.

3. Sou aposentado. Onde pego o meu? O caminho mais prático é o portal ou o aplicativo "Meu INSS": basta fazer o login com a conta Gov.br e buscar pela opção "Extrato para Imposto de Renda". O arquivo é gerado na hora em PDF. O beneficiário pode retirar o documento presencialmente nos terminais de autoatendimento ou no balcão do banco onde recebe o pagamento mensal.

4. O valor no informe está errado. O que eu faço? Não declare o valor errado. Peça a correção imediata e um novo documento. A empresa precisa retificar o que enviou ao governo para a sua restituição não ficar travada por erro de terceiros.