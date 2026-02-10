Informe de rendimentos do Imposto de Renda 2026: prazo para liberação, onde acessar e como agir em caso de atraso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maiara Baloni
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 15:37
O motivo da urgência é simples: a Receita Federal usa esses dados para cruzar informações. Se você declarar um valor e a empresa informar outro, o sistema trava o processamento da restituição na hora. Isso gera dor de cabeça e, claro, atrasa o pagamento de qualquer valor a receber.
IMPOSTO DE RENDA
O informe separa o que você recebeu por "caixinhas": salários e aluguéis (tributáveis), poupança (isento) e o 13º salário (tributação exclusiva).
Na mesma hora em que a empresa ou o banco gera o seu informe, os dados sobem para o governo via eSocial ou sistemas bancários. Se o número que você digitar na declaração não bater com o que está lá, o sistema de cruzamento de dados identifica divergências automaticamente.
Empresas e empregadores: salários, bônus e descontos de INSS.
Bancos: saldos em conta e quanto rendeu cada investimento.
INSS: extrato para aposentados (baixe pelo app Meu INSS).
Convênios: valores pagos ao plano de saúde para abater no imposto.
Hoje, quase tudo é pelo app ou internet banking. Quem usa a declaração pré-preenchida já recebe os dados importados, mas o Fisco avisa: confira tudo. Se o banco errou e você não corrigiu, a culpa (e a multa) recai sobre você.
1. Qual o último dia para receber? Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026. Até lá, o documento tem que estar disponível.
2. A empresa não entregou. E agora? Cobre ao RH ou ao financeiro. Se não resolverem, denuncie na Receita Federal. A empresa que ignora o prazo paga multa e pode sofrer sanções.
3. Sou aposentado. Onde pego o meu? O caminho mais prático é o portal ou o aplicativo "Meu INSS": basta fazer o login com a conta Gov.br e buscar pela opção "Extrato para Imposto de Renda". O arquivo é gerado na hora em PDF. O beneficiário pode retirar o documento presencialmente nos terminais de autoatendimento ou no balcão do banco onde recebe o pagamento mensal.
4. O valor no informe está errado. O que eu faço? Não declare o valor errado. Peça a correção imediata e um novo documento. A empresa precisa retificar o que enviou ao governo para a sua restituição não ficar travada por erro de terceiros.
Disclaimer: Este artigo tem caráter informativo e não substitui a consultoria de um contador. As regras podem mudar conforme novas decisões da Receita Federal. Consulte sempre um profissional qualificado ou os canais oficiais do governo.