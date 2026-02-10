Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre concurso público com 333 vagas imediatas e salários de até R$ 4,5 mil

Oportunidades contemplam cargos de níveis médio e superior

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 10:32

Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Prefeitura de Mazagão, no Amapá, abriu concurso público para o preenchimento de 333 vagas imediatas e 211 para cadastro reserva no quadro efetivo do município. As oportunidades contemplam cargos de níveis médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 4,5 mil, conforme o Edital nº 01/2026.

As vagas estão distribuídas entre diversas áreas da administração pública municipal, abrangendo setores como educação, saúde, assistência social, infraestrutura, administração e serviços gerais, entre outros. Há oportunidades para ampla concorrência, além de reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD), conforme a legislação vigente.

Vagas do concurso de Mazagão

Vagas do concurso de Mazagão por Reprodução
Vagas do concurso de Mazagão por Reprodução
Vagas do concurso de Mazagão por Reprodução
Vagas do concurso de Mazagão por Reprodução
Vagas do concurso de Mazagão por Reprodução
Vagas do concurso de Mazagão por Reprodução
Vagas do concurso de Mazagão por Reprodução
1 de 7
Vagas do concurso de Mazagão por Reprodução

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da banca organizadora INAZ do Pará, até 6 de março. Para confirmar a participação, o candidato deve preencher o formulário eletrônico e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor varia de acordo com o cargo escolhido.

O edital também prevê isenção da taxa para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e para doadores voluntários de medula óssea, desde que atendidos os critérios e prazos estabelecidos.

Leia mais

Imagem - Concursos públicos com inscrições abertas têm mais de 2 mil vagas e salários de até R$ 19 mil

Concursos públicos com inscrições abertas têm mais de 2 mil vagas e salários de até R$ 19 mil

Imagem - Câmara dos Deputados anuncia novo concurso com vagas imediatas e salário inicial de R$ 21 mil

Câmara dos Deputados anuncia novo concurso com vagas imediatas e salário inicial de R$ 21 mil

Etapas do concurso

O processo seletivo será composto por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, aplicada a todos os cargos. A avaliação contará com questões de Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais, Raciocínio Lógico, Legislação e Conhecimentos Específicos, conforme o nível de escolaridade da função.

Para os cargos de nível superior, haverá ainda prova de títulos, de caráter exclusivamente classificatório, na qual serão pontuadas formações acadêmicas e experiência profissional relacionadas à área de atuação.

As provas objetivas serão realizadas em dois turnos, sendo o período da manhã destinado aos cargos de nível superior e o turno da tarde aos cargos de nível médio. A aplicação está prevista, preferencialmente, no município de Mazagão, podendo ocorrer em cidades vizinhas, se necessário.

Todas as informações, incluindo o quadro completo de vagas, conteúdo programático e cronograma oficial, estão disponíveis no edital publicado no site da banca organizadora.

Tags:

Emprego Concurso Público Oportunidade

Mais recentes

Imagem - Quase 50 milhões de brasileiros ainda têm dinheiro esquecido nos bancos

Quase 50 milhões de brasileiros ainda têm dinheiro esquecido nos bancos
Imagem - Concurso com carga de 20h e salário de até R$ 15,7 mil encerra inscrições hoje (10)

Concurso com carga de 20h e salário de até R$ 15,7 mil encerra inscrições hoje (10)
Imagem - Prefeitura abre concurso público com 168 vagas e salários de até R$ 7,6 mil

Prefeitura abre concurso público com 168 vagas e salários de até R$ 7,6 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’
01

Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’

Imagem - Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada
02

Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada

Imagem - Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco
03

Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco

Imagem - Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior
04

Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior