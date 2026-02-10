EMPREGO

Prefeitura abre concurso público com 333 vagas imediatas e salários de até R$ 4,5 mil

Oportunidades contemplam cargos de níveis médio e superior

Millena Marques

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 10:32

Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Prefeitura de Mazagão, no Amapá, abriu concurso público para o preenchimento de 333 vagas imediatas e 211 para cadastro reserva no quadro efetivo do município. As oportunidades contemplam cargos de níveis médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 4,5 mil, conforme o Edital nº 01/2026.

As vagas estão distribuídas entre diversas áreas da administração pública municipal, abrangendo setores como educação, saúde, assistência social, infraestrutura, administração e serviços gerais, entre outros. Há oportunidades para ampla concorrência, além de reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD), conforme a legislação vigente.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da banca organizadora INAZ do Pará, até 6 de março. Para confirmar a participação, o candidato deve preencher o formulário eletrônico e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor varia de acordo com o cargo escolhido.

O edital também prevê isenção da taxa para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e para doadores voluntários de medula óssea, desde que atendidos os critérios e prazos estabelecidos.

Etapas do concurso

O processo seletivo será composto por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, aplicada a todos os cargos. A avaliação contará com questões de Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais, Raciocínio Lógico, Legislação e Conhecimentos Específicos, conforme o nível de escolaridade da função.

Para os cargos de nível superior, haverá ainda prova de títulos, de caráter exclusivamente classificatório, na qual serão pontuadas formações acadêmicas e experiência profissional relacionadas à área de atuação.

As provas objetivas serão realizadas em dois turnos, sendo o período da manhã destinado aos cargos de nível superior e o turno da tarde aos cargos de nível médio. A aplicação está prevista, preferencialmente, no município de Mazagão, podendo ocorrer em cidades vizinhas, se necessário.