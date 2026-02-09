GRAVIDEZ?

Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’

Ator pornô fez vídeo com influenciadora nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 22:03

Flávia Barone e Kid Bengala publicaram um pronunciamento nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

O ator pornô, Clóvis Basílio dos Santos, conhecido como Kid Bengala, surpreendeu os fãs e seguidores ao anunciar que será pai de uma criança, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Flávia Barone. O vídeo foi publicado no perfil de Flávia, que privou a conta.

“O pai do meu filho, ainda bem, eu estou muito feliz, é do Kid”, diz Flávia no início do vídeo, mostrando o teste positivo de gravidez.

Na gravação, Kid aparece com o semblante de preocupação. “É uma surpresa pra mim, eu queria estar feliz, estou com esse rosto triste, mas por dentro eu to muito feliz, afinal de contas, a vida é uma alegria, e filho é aquela coisa, é aquela alegria que você tem que assumir. Eu estou feliz ao lado dela. Eu assumo a situação e nós vamos viver felizes, e como fala aquele ditado: feliz para sempre, vou assumir”, diz. “É vida, é benção”, ressalta Flávia.