Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’

Ator pornô fez vídeo com influenciadora nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 22:03

Flávia Barone e Kid Bengala publicaram um pronunciamento nas redes sociais
Flávia Barone e Kid Bengala publicaram um pronunciamento nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

O ator pornô, Clóvis Basílio dos Santos, conhecido como Kid Bengala, surpreendeu os fãs e seguidores ao anunciar que será pai de uma criança, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Flávia Barone. O vídeo foi publicado no perfil de Flávia, que privou a conta.

“O pai do meu filho, ainda bem, eu estou muito feliz, é do Kid”, diz Flávia no início do vídeo, mostrando o teste positivo de gravidez.

Kid Bengala

Kid Bengala por Reprodução | Instagram
Kid Bengala por Reprodução | Instagram
Kid Bengala por Reprodução | Instagram
Kid Bengala por Reprodução | Instagram
Kid Bengala por Reprodução | Instagram
1 de 5
Kid Bengala por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Kid Bengala pede jovem de 21 anos em casamento e surpreende: ‘Grande também no amor’

Kid Bengala pede jovem de 21 anos em casamento e surpreende: ‘Grande também no amor’

Imagem - Após criticas, Burger King retira propaganda com Kid Bengala

Após criticas, Burger King retira propaganda com Kid Bengala

Na gravação, Kid aparece com o semblante de preocupação. “É uma surpresa pra mim, eu queria estar feliz, estou com esse rosto triste, mas por dentro eu to muito feliz, afinal de contas, a vida é uma alegria, e filho é aquela coisa, é aquela alegria que você tem que assumir. Eu estou feliz ao lado dela. Eu assumo a situação e nós vamos viver felizes, e como fala aquele ditado: feliz para sempre, vou assumir”, diz. “É vida, é benção”, ressalta Flávia.

O ator se tornou figura destaque do cinema pornográfico brasileiro nos anos 2000, ganhando o apelido de “Kid Bengala”, por causa de seu órgão peniano.

Tags:

kid Bengala

Mais recentes

Imagem - A partir de hoje (10 de fevereiro), o amor se torna mais gentil e encontra 5 signos de forma inesperada

A partir de hoje (10 de fevereiro), o amor se torna mais gentil e encontra 5 signos de forma inesperada
Imagem - Lembra dele? Astro do cinema nos anos 2000, ex-ator mirim morre aos 33 anos

Lembra dele? Astro do cinema nos anos 2000, ex-ator mirim morre aos 33 anos
Imagem - Gordão da XJ retira pedras na vesícula e choca com quantidade: 'Dava para construir uma casa'

Gordão da XJ retira pedras na vesícula e choca com quantidade: 'Dava para construir uma casa'

MAIS LIDAS

Imagem - Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’
01

Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’

Imagem - Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada
02

Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada

Imagem - Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco
03

Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco

Imagem - Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior
04

Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior