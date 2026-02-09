MELHOR SEGUNDA DO MUNDO

Homenagem ao samba e 'apagão' marcam desfile de Xanddy Harmonia no pré-Carnaval de Salvador

Mesmo com interrupção de energia no trio, público canta à capela e mantém o pique no circuito Orlando Tapajós; cantor homenageou Riachão

Maria Raquel Brito

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 22:04

Xanddy fez a galera 'balançar' na Barra Crédito: Sora Maia/CORREIO

Dizem por aí que o Carnaval só começa na quinta-feira. Quem está em Salvador, no entanto, sabe muito bem que é só fevereiro dar as caras para marcar o início da melhor época do ano. Até a segunda-feira, dia temido por qualquer trabalhador CLT, encontra aqui a sua melhor versão: a Melhor Segunda-feira do Mundo, comandada por Xanddy Harmonia.

O cantor levou seus sucessos para o circuito Orlando Tapajós e arrastou uma multidão entre a Ondina e a Barra na noite desta segunda-feira (9). O trio partiu do Morro do Gato rumo ao Farol por volta das 19h30.

Em uma homenagem ao mestre Riachão, Xanddy abriu o desfile com "Cada macaco no seu galho" e "Melô do Ticatá". "O samba nos trouxe aqui. Colocou na minha mesa e em muito dos nossos o que comer. Viva o samba da Bahia. É por causa dele que estamos aqui", disse. Este ano, o Carnaval de Salvador homenageia o gênero e resgata as raízes baianas do samba.

Depois da merecida homenagem ao samba, o cantor deixou bem claro: estava prestes a chegar com os pés "nas caixas dos peitos" de todo mundo com seus sucessos. E assim fez, a começar por "Tá Gostoso". Depois, hits como "Respeite", "Comando" e "Vamo ou bora" tomaram conta do circuito.

Apagão e susto

Nem um apagão no trio, que aconteceu por volta das 20h50, acabou com a energia que vinha dos foliões e de Xanddy. À capela, público e artista cantaram juntos até a energia voltar, quase dez minutos depois. "Vocês seguraram o coral bonito, rapaz", brincou o artista, já com o trio em movimento.

Amigas de muitos carnavais, Janice Maria, 60, e Lurdes Pereira, 59, estavam lá, dançando a todo tempo. Há anos, a folia das duas se concentra em um astro: Xanddy Harmonia. Foi tanto amor que elas fundaram há cinco anos o grupo Família Xanddy, para que pudessem se reunir com outros fãs nos eventos do ídolo.

"Depois que veio Xanddy, foi amor à primeira vista. A gente não deixou mais de sair com ele", afirmou Janice, que eternizou a paixão no antebraço através de uma tatuagem do famoso H de Xanddy Harmonia.

Apesar de cada uma ter uma música preferida do cantor, em um tópico elas entram em harmonia: a música do Carnaval. "É 'Oxente, é o Verão', com certeza!", afirmou Lurdes.

De cima do trio, o artista era só gratidão. "É tão bom, tão bacana sentir essa energia e esse amor de vocês. Obrigado de verdade, torcida", disse.

A Melhor Segunda-feira do Mundo foi criada oficialmente em 2005 e, de lá para cá, se consolidou como um dos símbolos do pré-carnaval soteropolitano. Pelo terceiro ano consecutivo, toma as ruas em forma de pipoca antes da festa oficial. O tradicional aquecimento de Xanddy para a folia começa cedo e este ano não foi diferente, com dois dias de apresentação na Concha Acústica no início de janeiro. Mas, este ano, teve um gostinho especial: lá aconteceu a gravação do EP de Verão de Xanddy Harmonia.

Carlos Ângelo, de 40 anos, sabe bem de tudo isso. Fã de carteirinha de Xanddy, ele acompanha de perto a programação do ídolo. O boné, estampando o famoso H, é prova disso. "Ele tem aquela suingueira. Eu me arrepio só de falar em Xanddy, não sei nem explicar", disse.

Quem também estava na pista eram Daiana e Samantha de Oliveira, mãe e filha que tem histórias de anos para contar de Xanddy. Com nove anos e fã assídua do cantor, a pequena Samantha começou a sua paixão por Xanddy quando subiu ao palco em um evento na cidade. Desde então, a criança traduziu o carinho do artista em presença constante em shows.

“Ela criou dentro dela um amor por ele. Um carinho que em todo lugar que ele está, pode ser o evento que for e eu puder ir levar ela, a gente leva Samantha para estar perto dele”, contou a mãe Daiana, de 31 anos, que revelou ter parado de acompanhar os ensaios quando a filha nasceu.

De tantos eventos e oportunidades que teve de interagir com o cantor, a pequena Samantha já adiantou que vai novamente ver Xanddy nesta semana. “Eu gosto muito dele, porque ele faz um carinho todinho por mim. Sábado e domingo eu vou pro algodão doce de minha tia Carla e vou dançar muito lá”, disse a menina, com um grito de empolgação.

Após a passagem pelo Morro do Gato, Dinão, vocalista da banda Chicafé, foi convidado por Xanddy para subir ao trio. Juntos, cantaram "Eva" e "Alegria Original". Depois, na altura do Cristo, convidou a banda Filhos do Brasil.

Na avenida estava Luiz Fernando Gomes, de 21 anos, do jeito que o Carnaval pede: coberto de glitter, com uma maquiagem de oncinha nos mínimos detalhes. Foi sozinho acompanhar o trio, na base daquele velho "lá a gente se encontra" com as amigas. E caso não encontre? "Aí estaremos juntos eu e todo mundo que está aqui. Vou fazendo amizade pelo caminho", afirmou.

O Carnaval de Xanddy começou com tudo, mas ainda tem muito chão pela frente para os foliões apaixonados — tanto em Salvador como no interior. A maratona momesca começa na quinta-feira (12), abertura oficial da folia, quando Xanddy comanda um trio no Campo Grande. Ícone do Carnaval, o artista desfila no circuito Dodô, da Barra à Ondina, com dois blocos inéditos este ano: o Bloco da Torcida (dia 15) e o Bloco da Segunda (16).

*Com colaboração de Alan Pinheiro e Pedro Carreiro