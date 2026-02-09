Acesse sua conta
Parcial da enquete do BBB 26 esquenta e aponta disputa voto a voto entre Babu e Sarah

Diferença é inferior a 1% e mantém paredão indefinido até a eliminação

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 21:39

Disputa apertada mantém o Paredão em suspense
Disputa apertada mantém o Paredão em suspense Crédito: Divulgação/TV Globo

A votação do BBB 26 segue em clima de forte indefinição e promete tensão até o anúncio do eliminado. De acordo com a parcial mais recente do CORREIO, a disputa no Paredão está concentrada entre Babu Santana e Sarah Andrade, separados por apenas 0,72 ponto percentual.

Sarah aparece numericamente à frente, com 47,53% dos votos, enquanto Babu soma 46,81%, configurando um cenário de empate técnico. Já Sol Vega surge distante na terceira posição, com 5,66% por cento da preferência do público. Ao todo, a enquete contabiliza 40.831 votos.

O equilíbrio reflete a divisão do público após os últimos acontecimentos do jogo. Estratégias recentes, alianças expostas e embates diretos dentro da casa influenciaram o engajamento das torcidas, que se mobilizam intensamente nas redes sociais desde a formação do Paredão.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Nas últimas horas, o volume de comentários e campanhas online cresceu, com mutirões organizados para tentar virar o resultado. Internautas avaliam que qualquer movimentação relevante antes do programa ao vivo pode ser decisiva para alterar o rumo da eliminação.

Apesar do termômetro apertado, o resultado oficial só será conhecido durante a edição ao vivo de terça-feira (10), já que enquetes não têm valor científico e servem apenas para medir tendências. Até lá, o BBB 26 segue sob clima de suspense, com cada voto podendo definir quem deixa a casa.

Tags:

Sarah Andrade bbb 26 big Brother Brasil Babu Santana

