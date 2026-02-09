PAREDÃO INDEFINIDO

Parcial da enquete do BBB 26 esquenta e aponta disputa voto a voto entre Babu e Sarah

Diferença é inferior a 1% e mantém paredão indefinido até a eliminação

Heider Sacramento

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 21:39

Disputa apertada mantém o Paredão em suspense Crédito: Divulgação/TV Globo

A votação do BBB 26 segue em clima de forte indefinição e promete tensão até o anúncio do eliminado. De acordo com a parcial mais recente do CORREIO, a disputa no Paredão está concentrada entre Babu Santana e Sarah Andrade, separados por apenas 0,72 ponto percentual.

Sarah aparece numericamente à frente, com 47,53% dos votos, enquanto Babu soma 46,81%, configurando um cenário de empate técnico. Já Sol Vega surge distante na terceira posição, com 5,66% por cento da preferência do público. Ao todo, a enquete contabiliza 40.831 votos.

O equilíbrio reflete a divisão do público após os últimos acontecimentos do jogo. Estratégias recentes, alianças expostas e embates diretos dentro da casa influenciaram o engajamento das torcidas, que se mobilizam intensamente nas redes sociais desde a formação do Paredão.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26 1 de 23

Nas últimas horas, o volume de comentários e campanhas online cresceu, com mutirões organizados para tentar virar o resultado. Internautas avaliam que qualquer movimentação relevante antes do programa ao vivo pode ser decisiva para alterar o rumo da eliminação.