Sincerão esquenta a casa e expõe rachas, acusações e trocas de farpas no BBB 26

Dinâmica provoca banhos de geleca, críticas diretas e leituras duras sobre o jogo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 23:36

Sincerão expõe tensões, rende banhos de geleca e acirra ainda mais o jogo no BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

O Sincerão desta segunda-feira (9), no BBB 26 começou já em clima de confronto e seguiu em escalada de tensão até o fim da noite. A dinâmica Quem Sou Eu? colocou os protagonistas da semana frente a frente, obrigando cada participante a encarar a forma como vem sendo visto dentro da casa. Entre acertos, erros e banhos de geleca, o jogo ganhou novos contornos.

Quem abriu a rodada foi o líder Jonas Sulzbach. Com o nome de Gabriela grudado na testa, ele ouviu avaliações diretas dos colegas e não demorou a acertar o palpite. Durante as respostas, a sister foi definida como insegura e palestrinha, o que rendeu o primeiro balde de geleca da noite.

Na sequência, Alberto Cowboy entrou na cabine e acabou se confundindo. Após ouvir respostas que negavam insegurança e implicância, o veterano apostou em Sol Vega, mas o card era de Sarah Andrade. O erro custou um banho de geleca e deixou evidente a dificuldade de leitura do jogo.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Babu Santana protagonizou um dos momentos mais tensos do Sincerão. Com Jonas Sulzbach no card, o ator ouviu que o brother não era confiável, era palestrinha e inseguro. Mesmo assim, arriscou o nome de Breno, errou e foi penalizado. Após a dinâmica, ainda disparou contra Jonas, afirmando que o modelo não conseguia sustentar argumentos claros dentro do jogo.

Sarah Andrade entrou logo depois e também saiu em desvantagem. Com o nome de Marcelo, ouviu de Jonas que ele era irrelevante e de Jordana que não era confiável. A emparedada apostou em Breno, errou e acabou levando banho de geleca, aumentando a pressão sobre sua permanência na casa.

Sol Vega seguiu o roteiro de tensão da noite. Ao fazer perguntas apenas para mulheres, desconfiou de Jordana, mas escolheu Maxiane como palpite final. O erro rendeu mais um banho de geleca e reforçou a percepção de que sua leitura do jogo não convence os colegas.

Juliano Floss, que havia sido destaque no Duelo de Risco, também participou da dinâmica. Após ouvir respostas de Milena, Ana Paula Renault, Babu Santana e Solange Couto, acertou o nome de Babu no card. Com isso, o ator voltou a ser penalizado e ficou ainda mais exposto no jogo.

A reta final do Sincerão trouxe Marciele para o centro da cena. Escolhida pela plateia como a pessoa mais apagada do BBB 26 até o momento, a sister ganhou o direito de participar da dinâmica. Ao cair com o nome de Ana Paula Renault, conduziu uma sequência de perguntas que terminou com respostas duras. Breno afirmou que a jornalista era hipócrita, Sarah a definiu como implicante e Marciele acertou o palpite, garantindo mais um banho de geleca para a veterana.

Tags:

bbb 26

