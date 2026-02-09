Acesse sua conta
Veja quanto uma musa do Carnaval pode gastar em uma fantasia

Entre brilho, planejamento e consciência ambiental, musas falam sobre os altos custos para brilhar na avenida

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 21:16

Quanto custa brilhar como musa no Carnaval?
Quanto custa brilhar como musa no Carnaval? Crédito: Reprodução

O glamour do Carnaval vem acompanhado de cifras altas. Em um bate-papo descontraído no Podshape, Juju Salimeni, Tati Minerato e Carla Prata decidiram contar quanto já investiram em fantasias ao longo da carreira e como lidam com a pressão financeira para desfilar entre os grandes nomes da folia.

A conversa começou quando Juju levantou a curiosidade sobre o maior valor já gasto por elas em um único desfile. Carla Prata foi direta ao responder que já chegou à casa dos 50 mil reais. Tati Minerato, por sua vez, revelou ter ultrapassado essa marca ao investir cerca de 85 mil reais em uma fantasia marcante pela Porto da Pedra, repleta de cristais e cores vibrantes.

Musas do Carnaval

Carla Prata por Reprodução
Tati Minerato por Reprodução
Quanto custa brilhar como musa no Carnaval? por Reprodução
1 de 3
Carla Prata por Reprodução

Rainha de bateria da Barroca Zona Sul, Juju contou que nunca passou dos 50 mil reais e que, com o tempo, aprendeu a equilibrar impacto visual e controle de gastos. Segundo ela, é possível criar fantasias bonitas e imponentes sem extrapolar o orçamento, mesmo lidando com materiais tradicionalmente caros, como cristais e penas.

O tema da sustentabilidade também entrou na roda. Carla explicou que passou a usar penas artificiais, reduzindo custos e evitando materiais de origem animal. Tati contou que adotou a mesma escolha em seu último desfile, enquanto Juju reforçou que deixou as penas naturais de lado há anos, unindo economia e consciência ambiental.

Além do dinheiro investido, as musas destacaram que o Carnaval exige meses de preparação, com ensaios, ajustes e cuidados para garantir conforto e segurança na avenida. Para elas, o público muitas vezes não imagina o quanto existe de planejamento e dedicação por trás do brilho que aparece por poucos minutos no desfile.

