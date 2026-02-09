Acesse sua conta
Equipe de Breno pede desculpas após comentário polêmico sobre Ana Paula no BBB 26: ‘Nada apaga o efeito causado’

Fala do brother sobre maternidade gerou forte reação negativa nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 20:04

Breno cogita usar Ana Paula no Paredão para tentar derrubar a trindade do BBB 26
Equipe de Breno pede desculpas após comentário polêmico sobre Ana Paula Crédito: Divulgação/TV Globo

A equipe responsável pelas redes sociais de Breno se manifestou publicamente nesta segunda-feira (9) após a repercussão negativa de um comentário feito pelo participante sobre Ana Paula Renault dentro do BBB 26. A declaração, considerada ofensiva por parte do público, envolveu um tema sensível e acabou levando a um pedido formal de desculpas.

A situação aconteceu durante uma conversa em um dos quartos da casa, quando Ana Paula comentou que não tem vontade de ser mãe. Em resposta, Breno afirmou que os espíritos que reencarnariam como filhos dela estariam “dando graças a Deus”, frase que rapidamente viralizou e provocou críticas nas redes sociais.

Diante da repercussão, a equipe do brother divulgou uma nota reconhecendo o erro e afirmando que o comentário ultrapassou limites. “A equipe do Breno vem, com profundo respeito e humildade, prestar esclarecimentos e pedir desculpas pelo comentário feito por ele durante uma conversa na casa, envolvendo uma brincadeira relacionada à participante Ana Paula e a um tema extremamente sensível: a maternidade”, diz o comunicado.

Os administradores também destacaram que a fala atingiu muitas pessoas. “A frase dita atingiu muitas pessoas e despertou dor e sentimentos legítimos, especialmente em mulheres que vivenciam ou já vivenciaram questões delicadas relacionadas a esse tema”, afirmaram.

Na sequência, a equipe reforçou solidariedade a quem se sentiu ofendido. “Nos solidarizamos sinceramente com todas as pessoas magoadas, tocadas ou afetadas por essa situação. Sabemos que a maternidade, assim como o desejo de ter filhos, as impossibilidades, as perdas e as frustrações, envolve vivências profundamente pessoais”, completou a nota.

O pedido de desculpas foi reforçado no encerramento do texto. “Nenhuma explicação apaga o efeito causado e, por isso, reafirmamos nosso pedido de desculpas, de forma clara e direta, a todas as pessoas que se sentiram atingidas, em especial às mulheres. Mais uma vez, pedimos desculpas”.

A equipe de Ana Paula Renault também se pronunciou e repudiou a fala do participante. “Isso é um assunto extremamente delicado para Ana, que já falou abertamente sobre seus medos, sobre não ter encontrado um parceiro em quem confiasse e sobre não desejar a maternidade solo”, declarou a assessoria da jornalista.

Tags:

ana Paula Renault big Brother Brasil Breno

