Vitória encaminha saída por empréstimo de atletas contestados pela torcida

Pepê está indo para o Cuiabá, enquanto Lucas Braga vai para o Fortaleza

  Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16:05

Lucas Braga e Pepê estão de saída do Vitória
Lucas Braga e Pepê estão de saída do Vitória

O Vitória segue ativo no mercado para a sequência da temporada. Após oficializar a chegada de nove reforços, a diretoria rubro-negra também trabalha para enxugar o elenco e liberar jogadores que não fazem parte dos planos da comissão técnica. Nesse cenário, o clube encaminhou as saídas por empréstimo do volante Pepê e do atacante Lucas Braga, conforme informações divulgadas pelo ge.

Pepê tem negociação avançada com o Cuiabá e deve defender o Dourado até o fim da temporada, com divisão salarial entre as duas equipes. O meio-campista chegou ao Vitória em março do ano passado, com contrato válido até 2027. Na ocasião, o clube baiano adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador por cerca de 200 mil dólares (aproximadamente R$ 1,2 milhão) e ainda envolveu na negociação o atacante Alexandro, promessa da base, cedido ao Grêmio.

Dentro de campo, porém, Pepê não conseguiu se firmar. Foram apenas 19 partidas disputadas, sete como titular, sem gols ou assistências. O volante também ficou marcado por episódios negativos, como a expulsão três minutos após entrar em campo no primeiro Ba-Vi do Brasileirão e a participação como titular na derrota por 8x0 para o Flamengo.

Já o atacante Lucas Braga tem destino encaminhado ao Fortaleza. O jogador de 29 anos chega ao clube cearense por empréstimo até o fim da temporada, também com salários divididos. O acordo prevê que, em caso de acesso do Tricolor, o Fortaleza pague um bônus ao Vitória, renove o empréstimo e passe a assumir integralmente os vencimentos do atleta.

Contratado no início de 2025 por R$ 5 milhões — uma das maiores aquisições do Vitória na temporada — Lucas Braga não correspondeu às expectativas. Bastante criticado pela torcida, disputou 35 partidas, sendo 20 como titular, e marcou apenas dois gols. O vínculo do atacante com o clube baiano é válido até dezembro de 2027.

Tags:

Vitória

