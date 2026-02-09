DIRETO PARA O GOL

Meia que passou pelo Atlético de Alagoinhas se surpreende com gol olímpico marcado

Gol marcado pelo meia foi crucial para a vitória do Santa Cruz contra o Decisão

Alan Pinheiro

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 17:58

Patrick Allan marcou um gol olímpico contra o Decisão Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A vitória do Santa Cruz sobre o Decisão por 1x0, que levou o Tricolor para as semifinais do Campeonato Pernambucano, foi decidida graças a um gol olímpico do meia Patrick Allan, ex-jogador do Atlético de Alagoinhas. O primeiro da sua carreira, como revelou após a partida.

O curioso é que o próprio Patrick Allan se mostrou surpreso pela arbitragem ter dado para ele o gol, uma vez que imaginava que a autoria ficaria com o companheiro de equipe, o zagueiro Ianson, que deu um leve desvio na bola.

"Eu acho que ele (Ianson) estava pedindo o gol. Eu acho que raspou e realmente o gol foi dele, mas se arbitragem deu para mim vou ficar feliz. Foi o meu primeiro (gol) olímpico", disse Patrick Allan, sorrindo.