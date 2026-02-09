Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Meia que passou pelo Atlético de Alagoinhas se surpreende com gol olímpico marcado

Gol marcado pelo meia foi crucial para a vitória do Santa Cruz contra o Decisão

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 17:58

Patrick Allan marcou um gol olímpico contra o Decisão
Patrick Allan marcou um gol olímpico contra o Decisão Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A vitória do Santa Cruz sobre o Decisão por 1x0, que levou o Tricolor para as semifinais do Campeonato Pernambucano, foi decidida graças a um gol olímpico do meia Patrick Allan, ex-jogador do Atlético de Alagoinhas. O primeiro da sua carreira, como revelou após a partida.

O curioso é que o próprio Patrick Allan se mostrou surpreso pela arbitragem ter dado para ele o gol, uma vez que imaginava que a autoria ficaria com o companheiro de equipe, o zagueiro Ianson, que deu um leve desvio na bola.

Veja qual é a contratação mais cara de cada clube da Série A

Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo
Cruzeiro: Gerson (do Zenit-RUS) - R$ 187 milhões, em 2026 por Thaís Magalhães/Cruzeiro
Palmeiras: Vitor Roque (do Barcelona-ESP) - R$ 154 milhões, em 2025 por Reprodução/Instagram
Botafogo: Danilo (do Nottingham Forest-ING) - R$ 143 milhões, em 2025 por Vitor Silva/Botafogo
Bahia: Luciano Rodríguez (do Liverpool-URU) - R$ 65 milhões, em 2024 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Santos: Benjamín Rollheiser (do Benfica-POR) - R$ 65 milhões, em 2025 por Raul Barreta/Santos
Corinthians: Carlos Tévez (do Boca Juniors-ARG) - R$ 60,5 milhões, em 2005 por Divulgação/Corinthians
Atlético-MG: Júnior Santos (do Botafogo) - R$ 44,1 milhões, em 2025 por Pedro Souza / Atlético
Grêmio: Tetê (do Panathinaikos-GRE) - R$ 40 milhões, em 2026 por Lucas Uebel / Grêmio
Fluminense: Agustín Canobbio (do Athletico-PR) - R$ 37 milhões, em 2025 por Marcelo Gonçalves/Fluminense
Internacional: Nico López (da Udinese-ITA) - R$ 36 milhões, em 2016 por Ricardo Duarte / Inter
RB Bragantino: Bruno Praxedes (do Internacional) - R$ 36,9 milhões, em 2021 por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
São Paulo: Giuliano Galoppo (do Banfield-ARG) - R$ 32 milhões, em 2022 por Miguel Schincariol / São Paulo FC
Vasco: João Victor (do Benfica-POR) - R$ 32 milhões, em 2023 por Leandro Amorim/Vasco
Athletico-PR: Kevin Viveros (do Atlético Nacional-COL) - R$ 27,5 milhões, em 2025 por Duda Matoso/athletico.com.br
Coritiba: Breno Lopes (do Fortaleza) - R$ 15 milhões, em 2026 por JP Pacheco/Coritiba
Remo: Leonel Picco (do Platense-ARG) - R$ 9 milhões, em 2026 por Reprodução
Vitória: Baralhas (do Atlético-GO) - R$ 8 milhões, em 2026 por Victor Ferreira/EC Vitória
Mirassol: Willian Machado (do Ceará) - R$ 8 milhões, em 2026 por Pedro Zacchi/Agência Mirassol
Chapecoense: Elias (do Juventude) - R$ 1 milhão, em 2018 por Sirli Freitas/Chapecoense
1 de 20
Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo

"Eu acho que ele (Ianson) estava pedindo o gol. Eu acho que raspou e realmente o gol foi dele, mas se arbitragem deu para mim vou ficar feliz. Foi o meu primeiro (gol) olímpico", disse Patrick Allan, sorrindo. 

Com a camisa do Santa Cruz, esse foi o terceiro gol do meia, em oito partidas. Patrick Allan passou pela Bahia no ano de 2016, quando defendeu o Atlético de Alagoinhas.

LEIA MAIS

Após ‘greve’, Cristiano Ronaldo define quando voltará a jogar pelo Al-Nassr

Flamengo tem quatro desfalques de peso para enfrentar o Vitória

Atletas do Bahia se destacam em competição importante de vôlei de areia

Vai voltar? Revelado pelo Bahia, Talisca toma decisão sobre onde vai jogar

'Estou fazendo um acompanhamento por fora', revela Dudu em momento de retomada no Vitória

Mais recentes

Imagem - Filho de Ronaldo Fenômeno conquista bolsa em universidade de prestígio dos EUA

Filho de Ronaldo Fenômeno conquista bolsa em universidade de prestígio dos EUA
Imagem - Bahia acerta venda de meia para o futebol chinês após falha em campo

Bahia acerta venda de meia para o futebol chinês após falha em campo
Imagem - Ex-goleiro da Seleção Brasileira é processado por golpes com investimentos nos EUA

Ex-goleiro da Seleção Brasileira é processado por golpes com investimentos nos EUA

MAIS LIDAS

Imagem - Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’
01

Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’

Imagem - Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada
02

Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada

Imagem - Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco
03

Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco

Imagem - Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior
04

Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior