VESTIBULAR

Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior

Bernardo Vinício Manfredini fez o vestibular por curiosidade, avançou até a segunda fase e garantiu a aprovação

Wendel de Novais

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 08:58

Bernardo Vinício foi aprovado em vestibular Crédito: Reprodução

Com apenas 12 anos e ainda cursando o ensino fundamental, Bernardo Vinício Manfredini alcançou um resultado incomum até mesmo entre estudantes mais velhos: foi aprovado no curso de Matemática da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). O feito, divulgado inicialmente pelo Terra, chama atenção não só pela idade do aluno, mas pela naturalidade com que ele encarou o desafio.

“Quando vi o resultado, fiquei muito feliz”, contou Bernardo em entrevista ao portal. “Isso significa que o conteúdo que eu estudei está me colocando no caminho certo para conseguir alguma coisa no futuro”, completou o estudante, que tem na Matemática uma de suas principais paixões.

Bernardo Vinício foi aprovado em vestibular 1 de 4

A iniciativa de prestar o vestibular partiu do próprio Bernardo. Curioso sobre como funcionava um processo seletivo universitário, especialmente em um curso da área de Exatas, ele decidiu tentar. Após confirmar que a inscrição era permitida, a mãe, Luzia, fez o cadastro do filho para a prova.

O vestibular da UERJ é dividido em duas fases. A primeira é composta pelos Exames de Qualificação, com 60 questões de múltipla escolha que abrangem Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Já a segunda etapa é o Exame Discursivo, que inclui uma redação e duas provas específicas, de acordo com o curso escolhido.

Inicialmente, o adolescente encarou a prova como uma experiência sem grandes pretensões. A ideia era apenas conhecer o formato da seleção. No entanto, ao se deparar com o exame, percebeu que conseguia resolver boa parte das questões. Ele fez as perguntas que estavam ao seu alcance e acabou avançando para a segunda fase, até conquistar a aprovação final.