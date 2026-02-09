Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior

Bernardo Vinício Manfredini fez o vestibular por curiosidade, avançou até a segunda fase e garantiu a aprovação

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 08:58

Bernardo Vinício foi aprovado em vestibular
Bernardo Vinício foi aprovado em vestibular Crédito: Reprodução

Com apenas 12 anos e ainda cursando o ensino fundamental, Bernardo Vinício Manfredini alcançou um resultado incomum até mesmo entre estudantes mais velhos: foi aprovado no curso de Matemática da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). O feito, divulgado inicialmente pelo Terra, chama atenção não só pela idade do aluno, mas pela naturalidade com que ele encarou o desafio.

“Quando vi o resultado, fiquei muito feliz”, contou Bernardo em entrevista ao portal. “Isso significa que o conteúdo que eu estudei está me colocando no caminho certo para conseguir alguma coisa no futuro”, completou o estudante, que tem na Matemática uma de suas principais paixões.

Bernardo Vinício foi aprovado em vestibular

Bernardo Vinício foi aprovado em vestibular por Reprodução
Bernardo Vinício foi aprovado em vestibular por Reprodução
Bernardo Vinício foi aprovado em vestibular por Reprodução
Bernardo Vinício foi aprovado em vestibular por Reprodução
1 de 4
Bernardo Vinício foi aprovado em vestibular por Reprodução

A iniciativa de prestar o vestibular partiu do próprio Bernardo. Curioso sobre como funcionava um processo seletivo universitário, especialmente em um curso da área de Exatas, ele decidiu tentar. Após confirmar que a inscrição era permitida, a mãe, Luzia, fez o cadastro do filho para a prova.

O vestibular da UERJ é dividido em duas fases. A primeira é composta pelos Exames de Qualificação, com 60 questões de múltipla escolha que abrangem Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Já a segunda etapa é o Exame Discursivo, que inclui uma redação e duas provas específicas, de acordo com o curso escolhido.

Inicialmente, o adolescente encarou a prova como uma experiência sem grandes pretensões. A ideia era apenas conhecer o formato da seleção. No entanto, ao se deparar com o exame, percebeu que conseguia resolver boa parte das questões. Ele fez as perguntas que estavam ao seu alcance e acabou avançando para a segunda fase, até conquistar a aprovação final.

Apesar do resultado expressivo, a família mantém os pés no chão. A mãe explica que, desde o início, o acordo era usar o vestibular apenas como um teste de conhecimento. Não há planos, por enquanto, de acelerar a trajetória escolar do garoto nem de recorrer à Justiça para efetivar uma matrícula antecipada na universidade.

Leia mais

Imagem - Academia onde mulher morreu durante aula de natação não tinha alvará e é investigada por intoxicação

Academia onde mulher morreu durante aula de natação não tinha alvará e é investigada por intoxicação

Imagem - Mãe de adolescente acusado por morte do cão Orelha quebra silêncio: ‘Ele se confundiu’

Mãe de adolescente acusado por morte do cão Orelha quebra silêncio: ‘Ele se confundiu’

Imagem - Professora morta em faculdade distribuiu chocolates e mensagens motivacionais antes do crime

Professora morta em faculdade distribuiu chocolates e mensagens motivacionais antes do crime

Tags:

Adolescente Vestibular Bernardo Vinício Manfredini Aprovado

Mais recentes

Imagem - Resultado da Dupla Sena 2923, desta segunda-feira (9)

Resultado da Dupla Sena 2923, desta segunda-feira (9)
Imagem - Resultado da Lotomania 2886, desta segunda-feira (9)

Resultado da Lotomania 2886, desta segunda-feira (9)
Imagem - Resultado da Quina 6949, desta segunda-feira (9)

Resultado da Quina 6949, desta segunda-feira (9)

MAIS LIDAS

Imagem - 'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar
01

'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar

Imagem - Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores
02

Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores

Imagem - Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora
03

Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora

Imagem - A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?
04

A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?