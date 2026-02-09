POLÍCIA

Academia onde mulher morreu durante aula de natação não tinha alvará e é investigada por intoxicação

Polícia apura reação química em produtos de limpeza; local funcionava de forma irregular

Wendel de Novais

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 08:16

Juliana Faustino Bassetto morreu após entrar em piscina Crédito: Reprodução/TV Globo

A academia onde Juliana Faustino Bassetto, de 27 anos, morreu após passar mal durante uma aula de natação, em São Paulo, funcionava sem alvará e foi interditada neste domingo (8) pela Vigilância Sanitária. O caso deixou ainda outras pessoas intoxicadas: o marido da jovem permanece internado em estado grave e um adolescente de 14 anos está na UTI. Outras duas vítimas já receberam alta.

De acordo com a Polícia Civil, a principal linha de investigação aponta que Juliana pode ter morrido após inalar gases tóxicos formados a partir da mistura de produtos químicos usados na limpeza da piscina. Durante a vistoria no local, os investigadores encontraram um balde com cerca de 20 litros da substância, que foi apreendido e encaminhado para perícia.

Casal passou mal após entrar em piscina

Os policiais também não descartam a hipótese de que parte do produto tenha sido colocada diretamente na piscina. O ambiente apresentava risco à saúde, tanto que os peritos precisaram entrar no espaço usando máscaras, cilindros de oxigênio e acompanhados por equipes do Corpo de Bombeiros para realizar os primeiros levantamentos técnicos.

Segundo a apuração inicial, a reação química provocada pelos produtos teria contaminado o ar do ambiente, causando intoxicação coletiva. A polícia aguarda a liberação total da área para identificar exatamente quais substâncias foram utilizadas e reconstruir a dinâmica do ocorrido.

As investigações buscam localizar os responsáveis pela academia e o professor que ministrava a aula no momento do acidente. Testemunhas relataram que a mistura dos produtos de limpeza era feita por um manobrista, informação que também será apurada.

Em nota, a direção da Academia C4 GYM afirmou que lamenta profundamente a morte da aluna e informou que prestou atendimento imediato a todos os envolvidos após o incidente.

Caso foi registrado na C4 Gym, em São Paulo

Morte na aula

No sábado (7), Juliana e seu marido nadavam na academia quando notaram que a água da piscina apresentava odor e gosto anormais, segundo informações do g1 de São Paulo.

Os dois sentiram mal-estar depois da natação e comunicaram o professor responsável. Já o adolescente de 14 anos está internado em estado grave no hospital Vila Alpina, na zona leste de São Paulo, segundo o Metrópoles. O menor de idade foi levado pelo pai ao hospital após passar mal depois da aula de natação.

A Polícia Civil investiga se houve vazamento de cloro e se esta é a causa da morte. Até o início da tarde deste domingo (8), a academia não havia se posicionado publicamente sobre o ocorrido.