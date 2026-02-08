Corpo de professora morta em sala de aula por aluno é velado em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 17:34
O corpo da professora Juliana Matos de Lima Santiago, 41 anos, assassinada a facadas por um aluno em Rondônia foi cremado no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador, neste domingo (8). Amigos e familiares participaram do velório e da cerimônia de cremação.
Juliana ela escrivã da Polícia Civil e também atuava como professora de Direito Penal. O corpo dela foi transferido para Salvador após liberação pelo Instituto Médico Legal (IML) de Porto Velho (RO), na tarde de sábado (7).
Professora é morta por aluno em faculdade
Juliana foi morta a facadas por um estudante dentro de uma sala de aula do Centro Universitário Aparício Carvalho (Fimca) na noite desta sexta-feira (6).
Ela foi atingida por golpes de faca na região do tórax, com perfurações na altura dos seios, além de um corte profundo no braço direito.
O crime foi cometido pelo estudante João Cândido da Costa Junior, 24 anos, que confessou o ataque. Em depoimento, ele relatou que ambos estavam sozinhos em uma sala após o fim das aulas, quando teria sido tomado por um forte acesso de raiva e desferido os golpes, conforme apuração do G1.
O suspeito afirmou ainda que a faca utilizada havia sido entregue a ele pela própria docente dias antes do crime, junto com um doce colocado em uma vasilha. A arma foi localizada no local e apreendida pela polícia.
Após o ataque, João tentou fugir, mas foi contido por outro estudante, que também é policial militar. O PM contou ter ouvido gritos e barulho de cadeiras quebrando em uma sala próxima e, ao verificar a situação, encontrou a vítima ferida e o suspeito tentando escapar. Ele foi imobilizado até a chegada da polícia, que efetuou a prisão em flagrante.
A professora chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital João Paulo II, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio e analisa aparelhos celulares, além de colher depoimentos de testemunhas, para esclarecer completamente a dinâmica do crime.