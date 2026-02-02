Acesse sua conta
Esmalte e gel são coisas do passado: a moda agora é pintar as unhas em 5 segundos com app de celular

Marca lançou aplicativo que cria as chamadas 'unhas digitais', que permite mudar de cor instantaneamente

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 21:00

A esmaltação em gel oferece maior proteção e durabilidade às unhas (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)
A esmaltação em gel está perto de ser substituído (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

Uma marca de tecnologia e beleza apresentou na CES 2026, em Las Vegas, em janeiro deste ano, uma inovação que promete mudar a forma como as pessoas usam unhas postiças. O produto cria as chamadas 'unhas digitais', que permite às usuárias mudar de cor instantaneamente, tudo controlado por um aplicativo no celular.

O sistema da iPolish permite escolher entre centenas de tonalidades com apenas alguns comandos na tela, sem a necessidade de trocar as unhas ou passar pelo longo processo tradicional de esmaltação. A mudança de cor ocorre de forma imediata, o que facilita o processo de mudança do visual.

O futuro do esmalte e das unhas de gel

Segundo a empresa, a tecnologia foi desenvolvida para ampliar as possibilidades de estilo e eliminar etapas demoradas, comuns em salões de beleza ou na aplicação manual de esmaltes.

Unha faz sucesso em feira de tecnologia de Las Vegas

As unhas digitais foram apresentadas durante a Consumer Electronics Show (CES) 2026, considerada a maior feira de tecnologia e eletrônicos de consumo do mundo. O evento aconteceu entre os dias 6 e 9 de janeiro de 2026, e reuniu em Las Vegas empresas e startups que exibem tendências que devem chegar ao mercado nos próximos anos.

A novidade chamou atenção por aplicar conceitos de conectividade e controle digital a um item do cotidiano, reforçando a presença crescente da tecnologia também no setor de moda e beleza.

A proposta da iPolish se diferencia das unhas tradicionais e das versões em gel, que inclusive já foram banidas em alguns países da Europa por representar risco ambiental e de saúde.

O sistema dispensa esmaltes convencionais e produtos em gel e permite a troca de aparência de forma digital. Ao todo, são mais de 300 cores disponíveis, número que pode ultrapassar 400 tonalidades nas próximas atualizações.

A novidade surge em meio a outras mudanças no universo da esmaltação, como o aumento do chamado design italiano, que vem substituindo as clássicas francesinhas em salões e têm virado tendência nas redes sociais. A ideia é oferecer mais liberdade estética para homens e mulheres, reduziar as etapas de cuidado e permitir maior versatilidade no dia a dia.

As unhas digitais da iPolish são feitas de acrílico e aplicadas da mesma forma que unhas postiças comuns. O diferencial está no material: elas utilizam nanopolímeros eletroforéticos, tecnologia semelhante à empregada em telas de tinta eletrônica (e-ink), como as de leitores digitais. Esse material reage a estímulos elétricos, possibilitando a mudança imediata de cor sem desgaste físico do produto.

Controle pelo celular

A alteração das cores é feita com o auxílio de um dispositivo de controle que se conecta ao aplicativo da iPolish por Bluetooth. Disponível para iOS e Android, o app reúne todas as opções de tonalidades oferecidas pela marca.

Após escolher a cor desejada no aplicativo, o usuário apenas passa o dispositivo sobre cada unha para que a atualização seja aplicada. As unhas são à prova d’água e não precisam ser recarregadas para realizar as trocas de cor, já que a tecnologia mantém o tom definido sem consumo contínuo de energia.

Comercialização e vida útil

A iPolish já iniciou a pré-venda do produto, com previsão de envio a partir de junho de 2026. No site oficial da marca, o pacote básico custa US$ 95, em torno de R$ 500, e inclui 24 unhas em 12 tamanhos diferentes, o dispositivo de controle, um cabo USB-C e acessórios para aplicação, como lixa, cola, empurrador de cutícula e top coat.

Por enquanto, cada unha é de uso único. A empresa garante os primeiros sete dias de uso contínuo e estima que o conjunto permaneça em boas condições por cerca de duas semanas, período limitado principalmente pelo crescimento natural das unhas.

Você pode se interessar também em saber como identificar se o esmalte em gel que você usa foi proibido pela Anvisa.

