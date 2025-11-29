Acesse sua conta
Como identificar se o esmalte em gel que você usa tem foi proibido pela Anvisa

A agência sanitária baniu duas substâncias usadas em esmaltes e unhas em gel por risco à saúde

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 07:00

Agência reguladora alerta para os perigos de produtos vencidos
Agência reguladora alerta para os perigos de produtos vencidos Crédito: Freepik

Em decisão de outubro de 2025, a Anvisa proibiu o uso do TPO (trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide) e do DMPT (dimetil-p-toluidina) em produtos cosméticos, especialmente aqueles que endurecem sob luz UV/LED, como esmaltes em gel e sistemas de unhas em gel.

A medida tem caráter preventivo e visa reduzir riscos ocupacionais e à saúde de usuárias e profissionais.

Esmaltes têm substâncias proibidas

Se você usa esmalte em gel ou frequenta salões, é possível checar o rótulo e identificar os nomes técnicos ou sinônimos dessas substâncias. Fabricantes têm um prazo para retirar os produtos do mercado; entenda quais termos ficarão “vermelhos” na lista de ingredientes.

O que motivou a proibição, e quais são os perigos

A decisão foi tomada após avaliação de estudos científicos e enquadramentos internacionais que apontaram riscos associados às duas substâncias: o DMPT está relacionado a potencial carcinogenicidade e o TPO a efeitos tóxicos para a reprodução.

Essas evidências motivaram a Anvisa a considerar os riscos incompatíveis com o uso cosmético.

A agência enfatizou que a medida tem caráter preventivo, com atenção especial aos profissionais da beleza,manicures e técnicos que têm contato repetido e prolongado com esses produtos.

A exposição ocupacional é considerada o ponto de maior preocupação, embora usuários também possam ser afetados.

Além disso, a Anvisa alinhou sua decisão às ações regulatórias tomadas em outras jurisdições, como a União Europeia, que também adotou restrições semelhantes a esses fotoiniciadores e aceleradores químicos. O objetivo é evitar que produtos considerados inseguros em outros países circulem no Brasil.

Como identificar essas substâncias no rótulo

O método mais direto é ler a lista de ingredientes do frasco ou da embalagem: a Anvisa publicou uma lista com os nomes e sinônimos técnicos que podem aparecer, nem sempre o nome “TPO” ou “DMPT” estará escrito literalmente. Procure pelos nomes químicos completos ou variações listadas nas instruções da agência.

Para o TPO, os nomes que podem aparecer incluem termos como Diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide, Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide e outras grafias técnicas. Para o DMPT, fique de olho em N,N-dimethyl-p-toluidine, Dimethyltolylamine e variações em português (dimetil-p-toluidina). Memorizar uma lista curta ajuda na hora da compra.

Se o rótulo não trouxer a lista completa de ingredientes (situação irregular), ou se o produto vier de importação sem informações claras, a recomendação é evitar o uso até que o fabricante ou o estabelecimento comprove a formulação. Profissionais de salão devem exigir fichas técnicas ou notas fiscais que esclareçam a composição.

