Quer proteger o rins pra sempre? Saiba o que comer e quais hábitos ter, segundo especialistas

Hábitos saudáveis são essenciais para manter os órgãos em bom funcionamento

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 11:00

A Organização Mundial da Saúde estimou que cerca de 10% da população mundial sofre de doença renal crônica, condição causada principalmente por diabetes e hipertensão arterial. Com números tão altos, muitos se perguntam o que comer e o que não comer para proteger os rins.

Mas, conforme explica o nefrologista Luis Catelani, não existe um alimento único ou um nutriente que possa proteger os rins. A solução é bem mais complexa. Entenda como manter seus rins saudáveis.

Vida saudável

“A melhor opção para manter a função do rim estável são principalmente aquelas funções para atividade de vida diária normais”, explica Catelani.

Ter uma rotina de exercícios regular, manter uma dieta controlada em sódio e gorduras, ingerir vitaminas variadas, tudo isso ajuda a manter o bom funcionamento dos rins. Se hidratar bastante também conta para a saúde renal, conta Catelani.

Afinal, uma das principais causas do acúmulo de cálculo renal, famosa pedra no rim, é a falta de hidratação adequada. Beba água!

Comportamento de risco

Alguns comportamentos do nosso dia a dia prejudicam bastante a saúde dos rins. Entre eles, está ingerir sal em excesso, o que eleva a pressão; glicose em excesso, o que leva à diabetes que podem causar acidose metabólica; e também o tabagismo.

Nas palavras do nefrologista Luis Catelani: “Pressão alta, diabetes, fumar, tudo isso faz muito mal pro rim”.

