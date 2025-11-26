Acesse sua conta
Rodrigo Hilbert diz que não tem mais amigos homens e explica por quê

Apresentador refletiu sobre o comportamento dos homens que tinha por perto

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 21:08

Rodrigo Hilbert
Rodrigo Hilbert Crédito: Reprodução

O ator e apresentador Rodrigo Hilbert revelou que se afastou de quase todos os amigos homens nos últimos tempos. Em bate-papo ao ao lado da esposa Fernanda Lima, para o podcast "She Talks", ele refletiu sobre masculinidade e afirmou se ver hoje muito diferente de quem era quando estava ao lado destes outros homens. 

"Me afastei muito dos homens, quase não tenho amigos. Porque eu acho que as atitudes desses meus amigos já não condizem mais com a pessoa eu virei", declarou Hilbert. 

Na entrevista, o famoso citou alguns homens da sua família e a postura deles. "O que eu mudaria no meu avô? Nada! Ele foi a pessoa mais amorosa do mundo, mas ele era um p*ta cara machista, porque ele estava inserido em uma sociedade machista. Acho que a mudança não é 'ah, o que eu mudaria em um ser humano'. Eu acho que é uma coisa muito interna da pessoa sentir", argumentou. 

O apresentador destacou que pensa ter evoluído como homem e ser humanos. Ele ainda deu dicas para pessoas do gênero masculinos se repensarem. "É difícil. Eu acho que muitas coisas me incomodavam, eu sentia, mas não via. E hoje eu sinto, vejo e evito muito. Eu acho que essa coisa da masculinidade... eu pediria que os homens fossem menos agressivos. E conversar sempre, escutar mais", aconselhou. 

Rodrigo Hilbert

