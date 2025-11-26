Acesse sua conta
Hospital atualiza estado de saúde de Márcio Victor, internado com dores no peito

Cantor precisou ser hospitalizado na noite desta terça-feira (25) e passa por investigação de uma possível cardiopatia ou indício de infarto

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire
  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Elis Freire

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 19:30

Márcio Victor
Márcio Victor Crédito: Divulgação

O hospital Aliança Star emitiu um comunicado, onde atualizou o estado de saúde do cantor Márcio Victor, internado na noite desta terça-feira (25) após sentir dores no peito, dormência no braço e mal estar. De acordo com informações divulgadas pelo hospital de Salvador no início da noite desta quarta (26), o artista precisou ser transferido para uma UTI Cardiológica para investigar uma possível cardiopatia, problema no coração. 

A equipe médica destacou, porém, que ele está " estável, lúcido, orientado e com boa evolução clínica". A assessoria do artista já havia informado ao CORREIO que Márcio Victor precisou passar por um cateterismo nesta tarde, procedimento utilizado para investigar arritmias ou indícios de infarto. Não há confirmação de infarto.

Márcio Victor

Foto Divulgação MArcio Victor por Foto Divulgação
Márcio Victor homenageando Luiz Caldas por Arisson Marinho/ CORREIO
Márcio Victor por Marina Silva
Márcio Victor por Arisson Marinho/CORREIO
Márcio Victor por Divulgação
Márcio Victor por Divulgação
Marcio Victor por Rafael S.
Márcio Victor por Divulgação
Márcio Victor e o rei Leão por Betto Jr.
Márcio Victor gravou Popa da Bunda com o Àttøøxxá e convida o grupo para o ensaio do Psirico, dia 25 por Foto: Betto Jr.
Márcio Victor por Divulgação
1 de 11
Foto Divulgação MArcio Victor por Foto Divulgação

Veja boletim completo:

Boletim de Márcio Victor da noite desta quarta-feira (26)
Boletim de Márcio Victor da noite desta quarta-feira (26) Crédito: Reprodução

Alterações na agenda

A agenda do cantor já começou a sofrer alterações. Segundo a assessoria, foram canceladas duas participações em programas de TV em São Paulo, que aconteceriam nesta quinta (27) e sexta-feira (28). A viagem do artista estava marcada para esta quarta (26), mas foi cancelada logo após a internação.

Quanto aos shows do fim de semana, a equipe prefere aguardar orientação médica antes de tomar qualquer decisão. “Ainda não sabemos qual será a recomendação. Estamos esperando os próximos exames”, informou a assessoria.

