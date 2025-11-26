BOLETIM

Hospital atualiza estado de saúde de Márcio Victor, internado com dores no peito

Cantor precisou ser hospitalizado na noite desta terça-feira (25) e passa por investigação de uma possível cardiopatia ou indício de infarto



Elis Freire

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 19:30

Márcio Victor Crédito: Divulgação

O hospital Aliança Star emitiu um comunicado, onde atualizou o estado de saúde do cantor Márcio Victor, internado na noite desta terça-feira (25) após sentir dores no peito, dormência no braço e mal estar. De acordo com informações divulgadas pelo hospital de Salvador no início da noite desta quarta (26), o artista precisou ser transferido para uma UTI Cardiológica para investigar uma possível cardiopatia, problema no coração.

A equipe médica destacou, porém, que ele está " estável, lúcido, orientado e com boa evolução clínica". A assessoria do artista já havia informado ao CORREIO que Márcio Victor precisou passar por um cateterismo nesta tarde, procedimento utilizado para investigar arritmias ou indícios de infarto. Não há confirmação de infarto.

Veja boletim completo:

Boletim de Márcio Victor da noite desta quarta-feira (26) Crédito: Reprodução

Alterações na agenda

A agenda do cantor já começou a sofrer alterações. Segundo a assessoria, foram canceladas duas participações em programas de TV em São Paulo, que aconteceriam nesta quinta (27) e sexta-feira (28). A viagem do artista estava marcada para esta quarta (26), mas foi cancelada logo após a internação.