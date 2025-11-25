FRUTAS

A planta que dá frutas deliciosas o ano todo e é ideal para cultivar em casa

Técnicas de adubação que promovem crescimento vigoroso e frutos de qualidade

Agência Correio

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 18:01

Siriguela

A siriguela é uma alternativa curiosa para quem quer cultivar frutas em casa. A árvore apresenta boa resistência e se adapta com facilidade a regiões quentes e ensolaradas. Ela necessita de poucos cuidados para manter-se vigorosa e produtiva ao longo de todo o ano. Por ser rústica, pode ser cultivada tanto em quintais de áreas urbanas quanto em pequenos pomares.

Além de seu valor alimentar, a siriguela contribui para deixar o ambiente mais bonito, graças à copa densa, ao verde intenso das folhas e aos frutos coloridos. Essa riqueza atrai diversos polinizadores que ajudam a preservar o equilíbrio ambiental do jardim. Dessa forma, a planta reúne praticidade e apelo visual, sendo uma opção adequada para quem deseja um pomar funcional e agradável.

Preferências de clima e solo

A espécie se desenvolve melhor em locais com incidência direta de sol e temperaturas médias superiores a 20 °C, já que a luminosidade é essencial para o florescimento e a formação dos frutos.

A sirigueleira apresenta baixa tolerância a geadas, que podem causar prejuízos significativos, e prefere solos leves, profundos e enriquecidos com matéria orgânica, favorecendo o crescimento radicular e evitando problemas ligados ao excesso de umidade.

Regiões de clima quente e seco, como o Nordeste e o Centro-Oeste brasileiros, são especialmente adequadas ao plantio, pois apresentam condições térmicas favoráveis e baixa ocorrência de geadas.

Antes da implantação do pomar, é indicado realizar uma análise do solo para verificar se o ambiente possui os requisitos necessários ao desenvolvimento saudável da planta.

O plantio com mudas enxertadas é recomendado para quem deseja antecipar a colheita, já que essas plantas iniciam a frutificação entre 2 e 3 anos após o plantio.

Também é possível cultivar siriguela a partir de sementes, embora o início da produção seja mais demorado, variando de 4 a 6 anos. Para o plantio, devem ser preparadas covas com cerca de 40 cm de profundidade, mantendo um espaçamento de 5 a 6 metros entre as árvores para reduzir a competição por nutrientes.

Esse distanciamento favorece o crescimento das plantas e facilita os cuidados rotineiros, como podas e colheita.

Métodos de plantio: mudas e sementes

Manejo e manutenção

Nos primeiros meses, a irrigação deve ser feita de forma regular, mantendo o solo úmido, mas sem encharcar, para proteger as raízes. A aplicação anual de composto orgânico e fertilizantes fosfatados é importante para suprir nutrientes e estimular a frutificação.

É necessário acompanhar a possível presença de pragas, como cochonilhas e brocas, além de realizar podas periódicas para retirar galhos secos ou comprometidos, permitindo melhor circulação de ar na copa e reduzindo o risco de doenças. A manutenção adequada garante maior durabilidade e produtividade à cirigueleira.

Produção e valor nutricional

A siriguela costuma amadurecer entre outubro e janeiro. Os frutos têm polpa macia, sabor adocicado e tonalidade vermelho-alaranjada, características que os tornam bastante apreciados. Do ponto de vista nutricional, a fruta contém vitaminas A, B e C, além de minerais como ferro, cálcio e fósforo, e ainda fornece fibras importantes para o funcionamento intestinal.

O consumo pode ser feito ao natural ou em preparações como sucos, geleias e doces, contribuindo para uma alimentação variada e nutritiva.

