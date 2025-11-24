Acesse sua conta
Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador

Banda se apresenta na capital baiana no dia 15 de abril de 2026

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 17:49

Guns N' Roses
Guns N' Roses Crédito: Divulgação

A banda de hard rock Guns N' Roses volta ao Brasil em 2026 com shows em Salvador e outras oito cidades brasileiras. O grupo se apresenta na capital baiana em 15 de abril, na Arena Fonte Nova, com a turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things". 

Além de Salvador, o grupo vai se apresentar em Porto Alegre, São Paulo, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Vitória, Fortaleza, São Luís e Belém. Na capital paulista, o show dos roqueiros será no dia 4 de abril no Allianz Parque, e vai integrar a programação do festival "Monsters of Rock", ao lado das bandas Lynyrd Skynyrd, Halestorm e Extreme.

Guns N’ Roses traz turnê para o Brasil

Turnê de 2026 por Divulgação
Guns N’ Roses por Reprodução
Axl Rose, do Guns N’ Roses por Shutterstock
Slash, guitarrista do Guns N’ Roses, anuncia shows no Brasil por Shutterstock
1 de 4
Turnê de 2026 por Divulgação

Os ingressos já estão à venda online pela plataforma Eventim e variam de R$ 600,00, nas cadeiras superiores a R$ 3.090,00, no backstage mirante. Os valores para as outras cidades ainda não foram divulgados. A pré-venda inicial será exclusiva para membros do Nightrain, clube oficial de fãs da banda, e será divulgada em breve.

Guns N' Roses no Brasil

A relação do Guns N’ Roses com o Brasil é antiga. O grupo pisou em solo brasileiro pela primeira vez em 1991, quando integrou o line-up do Rock in Rio II, no Maracanã. A trajetória do Guns N’ Roses começou na fervilhante cena de Los Angeles, quando a banda passou por diferentes nomes e integrantes até consolidar a formação clássica com Axl Rose, Slash, Duff McKagan e Steven Adler.

A estreia no Troubadour apresentou ao público uma mistura explosiva de metal e punk. Mesmo enfrentando dificuldades no início, como a turnê caótica de 1985 que terminou com os integrantes pedindo carona até Seattle, o grupo retomou força ao lançar o EP Live ?!@ Like a Suicide*, que abriu caminho para o contrato com a Geffen Records e marcou o início da ascensão global.

A consagração veio com Appetite for Destruction (1987), que começou timidamente nas paradas, mas se tornou o álbum de estreia mais vendido da história, superando 30 milhões de cópias no mundo e quase 19 milhões nos Estados Unidos. O impacto comercial se estendeu pelos anos seguintes com G N’ R Lies, os duplos Use Your Illusion I e II, The Spaghetti Incident? e, mais tarde, Chinese Democracy, totalizando seis álbuns de estúdio e mais de 80 milhões de discos vendidos ao redor do planeta.

Essa combinação de turbulência, energia crua e enormes números de vendas transformou o Guns N’ Roses em um dos nomes mais influentes e duradouros do rock.

