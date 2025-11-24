Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 17:49
A banda de hard rock Guns N' Roses volta ao Brasil em 2026 com shows em Salvador e outras oito cidades brasileiras. O grupo se apresenta na capital baiana em 15 de abril, na Arena Fonte Nova, com a turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things".
Além de Salvador, o grupo vai se apresentar em Porto Alegre, São Paulo, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Vitória, Fortaleza, São Luís e Belém. Na capital paulista, o show dos roqueiros será no dia 4 de abril no Allianz Parque, e vai integrar a programação do festival "Monsters of Rock", ao lado das bandas Lynyrd Skynyrd, Halestorm e Extreme.
Guns N’ Roses traz turnê para o Brasil
Os ingressos já estão à venda online pela plataforma Eventim e variam de R$ 600,00, nas cadeiras superiores a R$ 3.090,00, no backstage mirante. Os valores para as outras cidades ainda não foram divulgados. A pré-venda inicial será exclusiva para membros do Nightrain, clube oficial de fãs da banda, e será divulgada em breve.
A relação do Guns N’ Roses com o Brasil é antiga. O grupo pisou em solo brasileiro pela primeira vez em 1991, quando integrou o line-up do Rock in Rio II, no Maracanã. A trajetória do Guns N’ Roses começou na fervilhante cena de Los Angeles, quando a banda passou por diferentes nomes e integrantes até consolidar a formação clássica com Axl Rose, Slash, Duff McKagan e Steven Adler.
A estreia no Troubadour apresentou ao público uma mistura explosiva de metal e punk. Mesmo enfrentando dificuldades no início, como a turnê caótica de 1985 que terminou com os integrantes pedindo carona até Seattle, o grupo retomou força ao lançar o EP Live ?!@ Like a Suicide*, que abriu caminho para o contrato com a Geffen Records e marcou o início da ascensão global.
A consagração veio com Appetite for Destruction (1987), que começou timidamente nas paradas, mas se tornou o álbum de estreia mais vendido da história, superando 30 milhões de cópias no mundo e quase 19 milhões nos Estados Unidos. O impacto comercial se estendeu pelos anos seguintes com G N’ R Lies, os duplos Use Your Illusion I e II, The Spaghetti Incident? e, mais tarde, Chinese Democracy, totalizando seis álbuns de estúdio e mais de 80 milhões de discos vendidos ao redor do planeta.
Essa combinação de turbulência, energia crua e enormes números de vendas transformou o Guns N’ Roses em um dos nomes mais influentes e duradouros do rock.