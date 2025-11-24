2026

Guns N’ Roses confirma show em Salvador; saiba mais

Roqueiros vão tocar na Arena Fonte Nova

Carol Neves

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 10:52

Guns N’ Roses Crédito: Reprodução

A turnê que trará o Guns N’ Roses de volta ao Brasil em 2026 já tem data marcada para passar em Salvador: 15 de abril, na Arena Fonte Nova. A capital baiana será uma das nove cidades incluídas no roteiro brasileiro.

Além de Salvador, o grupo vai se apresentar em Porto Alegre, São Paulo, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Vitória, Fortaleza, São Luís e Belém. A pré-venda destinada aos membros do Nightrain - o clube oficial de fãs - será divulgada em breve exclusivamente para o público brasileiro.

Guns N’ Roses traz turnê para o Brasil 1 de 4

A relação do Guns N’ Roses com o Brasil é antiga. O grupo pisou em solo brasileiro pela primeira vez em 1991, quando integrou o line-up do Rock in Rio II, no Maracanã.

A trajetória do Guns N’ Roses começou na fervilhante cena de Los Angeles, quando a banda passou por diferentes nomes e integrantes até consolidar a formação clássica com Axl Rose, Slash, Duff McKagan e Steven Adler. A estreia no Troubadour apresentou ao público uma mistura explosiva de metal e punk. Mesmo enfrentando dificuldades no início, como a turnê caótica de 1985 que terminou com os integrantes pedindo carona até Seattle, o grupo retomou força ao lançar o EP Live ?!@ Like a Suicide*, que abriu caminho para o contrato com a Geffen Records e marcou o início da ascensão global.

