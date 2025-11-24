Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Guns N’ Roses confirma show em Salvador; saiba mais

Roqueiros vão tocar na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 10:52

Guns N’ Roses
Guns N’ Roses Crédito: Reprodução

A turnê que trará o Guns N’ Roses de volta ao Brasil em 2026 já tem data marcada para passar em Salvador: 15 de abril, na Arena Fonte Nova. A capital baiana será uma das nove cidades incluídas no roteiro brasileiro.

Além de Salvador, o grupo vai se apresentar em Porto Alegre, São Paulo, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Vitória, Fortaleza, São Luís e Belém. A pré-venda destinada aos membros do Nightrain - o clube oficial de fãs - será divulgada em breve exclusivamente para o público brasileiro.

Guns N’ Roses traz turnê para o Brasil

Turnê de 2026 por Divulgação
Guns N’ Roses por Reprodução
Axl Rose, do Guns N’ Roses por Shutterstock
Slash, guitarrista do Guns N’ Roses, anuncia shows no Brasil por Shutterstock
1 de 4
Turnê de 2026 por Divulgação

A relação do Guns N’ Roses com o Brasil é antiga. O grupo pisou em solo brasileiro pela primeira vez em 1991, quando integrou o line-up do Rock in Rio II, no Maracanã.

A trajetória do Guns N’ Roses começou na fervilhante cena de Los Angeles, quando a banda passou por diferentes nomes e integrantes até consolidar a formação clássica com Axl Rose, Slash, Duff McKagan e Steven Adler. A estreia no Troubadour apresentou ao público uma mistura explosiva de metal e punk. Mesmo enfrentando dificuldades no início, como a turnê caótica de 1985 que terminou com os integrantes pedindo carona até Seattle, o grupo retomou força ao lançar o EP Live ?!@ Like a Suicide*, que abriu caminho para o contrato com a Geffen Records e marcou o início da ascensão global.

A consagração veio com Appetite for Destruction (1987), que começou timidamente nas paradas, mas se tornou o álbum de estreia mais vendido da história, superando 30 milhões de cópias no mundo e quase 19 milhões nos Estados Unidos. O impacto comercial se estendeu pelos anos seguintes com G N’ R Lies, os duplos Use Your Illusion I e II, The Spaghetti Incident? e, mais tarde, Chinese Democracy, totalizando seis álbuns de estúdio e mais de 80 milhões de discos vendidos ao redor do planeta. Essa combinação de turbulência, energia crua e enormes números de vendas transformou o Guns N’ Roses em um dos nomes mais influentes e duradouros do rock.

Mais recentes

Imagem - Saulo é atração de show beneficente para Osid

Saulo é atração de show beneficente para Osid
Imagem - Balada Literária da Bahia celebra literatura negra e obra de Mãe Stella de Oxóssi

Balada Literária da Bahia celebra literatura negra e obra de Mãe Stella de Oxóssi
Imagem - GG bota uma energia gigante no show dos 20 anos de carreira

GG bota uma energia gigante no show dos 20 anos de carreira

MAIS LIDAS

Imagem - Guns N’ Roses confirma show em Salvador; saiba mais
01

Guns N’ Roses confirma show em Salvador; saiba mais

Imagem - Médico psiquiatra é encontrado morto com sinais de violência dentro de casa em Salvador
02

Médico psiquiatra é encontrado morto com sinais de violência dentro de casa em Salvador

Imagem - A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias
03

A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda (24 de novembro) é O Caixão: não tema o fim, ele é apenas o início de algo melhor
04

Carta do Baralho Cigano desta segunda (24 de novembro) é O Caixão: não tema o fim, ele é apenas o início de algo melhor