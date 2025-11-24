Guns N’ Roses confirma show em Salvador; saiba mais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 10:52
A turnê que trará o Guns N’ Roses de volta ao Brasil em 2026 já tem data marcada para passar em Salvador: 15 de abril, na Arena Fonte Nova. A capital baiana será uma das nove cidades incluídas no roteiro brasileiro.
Além de Salvador, o grupo vai se apresentar em Porto Alegre, São Paulo, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Vitória, Fortaleza, São Luís e Belém. A pré-venda destinada aos membros do Nightrain - o clube oficial de fãs - será divulgada em breve exclusivamente para o público brasileiro.
Guns N’ Roses traz turnê para o Brasil
A relação do Guns N’ Roses com o Brasil é antiga. O grupo pisou em solo brasileiro pela primeira vez em 1991, quando integrou o line-up do Rock in Rio II, no Maracanã.
A trajetória do Guns N’ Roses começou na fervilhante cena de Los Angeles, quando a banda passou por diferentes nomes e integrantes até consolidar a formação clássica com Axl Rose, Slash, Duff McKagan e Steven Adler. A estreia no Troubadour apresentou ao público uma mistura explosiva de metal e punk. Mesmo enfrentando dificuldades no início, como a turnê caótica de 1985 que terminou com os integrantes pedindo carona até Seattle, o grupo retomou força ao lançar o EP Live ?!@ Like a Suicide*, que abriu caminho para o contrato com a Geffen Records e marcou o início da ascensão global.
A consagração veio com Appetite for Destruction (1987), que começou timidamente nas paradas, mas se tornou o álbum de estreia mais vendido da história, superando 30 milhões de cópias no mundo e quase 19 milhões nos Estados Unidos. O impacto comercial se estendeu pelos anos seguintes com G N’ R Lies, os duplos Use Your Illusion I e II, The Spaghetti Incident? e, mais tarde, Chinese Democracy, totalizando seis álbuns de estúdio e mais de 80 milhões de discos vendidos ao redor do planeta. Essa combinação de turbulência, energia crua e enormes números de vendas transformou o Guns N’ Roses em um dos nomes mais influentes e duradouros do rock.