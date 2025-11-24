Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carta do Baralho Cigano desta segunda (24 de novembro) é O Caixão: não tema o fim, ele é apenas o início de algo melhor

Fim de ciclo, transformação e início de uma nova fase

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano
Baralho Cigano Crédito: Reprodução

A carta do Caixão, número 8 do baralho cigano, marca um dia de encerramentos necessários e renascimento interior. Ela não fala de perdas no sentido literal, mas de mudanças profundas, daquelas que pedem coragem para deixar o velho ir e abrir espaço para o novo.

Baralho cigano

Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
1 de 13
Baralho cigano por Shutterstock

Nesta segunda-feira, o universo convida à limpeza emocional e ao desapego. Situações que já cumpriram seu papel chegam ao fim, e é importante aceitar esse movimento com serenidade. O Caixão simboliza transição, encerramento e cura.

No amor, a carta pode representar o fim de um ciclo desgastado ou a chance de transformar uma relação por meio do diálogo e da sinceridade. No trabalho, indica conclusões de projetos, mudanças de rumo e encerramentos que abrem novas oportunidades.

Espiritualmente, o Caixão fala sobre renascer das próprias sombras. É o momento de silenciar, compreender o aprendizado e se preparar para uma nova etapa de luz.

Conselho do dia: não tema o fim, ele é apenas o início de algo melhor. O Caixão ensina que toda transformação começa quando você aceita mudar.

Tags:

Tarot Baralho Cigano

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (24 de novembro) abre caminhos para Touro, Leão e mais 3 signos: a sorte chega e sua carreira vai decolar

Anjo da Guarda desta segunda (24 de novembro) abre caminhos para Touro, Leão e mais 3 signos: a sorte chega e sua carreira vai decolar
Imagem - O universo decidiu: veja qual será seu dia da sorte nesta semana (24 a 30 de novembro)

O universo decidiu: veja qual será seu dia da sorte nesta semana (24 a 30 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste domingo (23 de novembro) é Os Peixes: prosperidade, fluidez e recompensas que chegam com o merecimento
01

Carta do Baralho Cigano deste domingo (23 de novembro) é Os Peixes: prosperidade, fluidez e recompensas que chegam com o merecimento

Imagem - 3 signos vão ver o dinheiro fluir com mais facilidade nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)
02

3 signos vão ver o dinheiro fluir com mais facilidade nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)

Imagem - 3 signos encontram até o fim do ano um amor verdadeiro, que surge do nada e muda tudo em suas vidas
03

3 signos encontram até o fim do ano um amor verdadeiro, que surge do nada e muda tudo em suas vidas

Imagem - Gêmeos, Leão, Virgem e Libra recebem um sinal poderoso do universo hoje (23 de novembro)
04

Gêmeos, Leão, Virgem e Libra recebem um sinal poderoso do universo hoje (23 de novembro)