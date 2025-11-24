TAROT CIGANO

Carta do Baralho Cigano desta segunda (24 de novembro) é O Caixão: não tema o fim, ele é apenas o início de algo melhor

Fim de ciclo, transformação e início de uma nova fase

Fernanda Varela

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano Crédito: Reprodução

A carta do Caixão, número 8 do baralho cigano, marca um dia de encerramentos necessários e renascimento interior. Ela não fala de perdas no sentido literal, mas de mudanças profundas, daquelas que pedem coragem para deixar o velho ir e abrir espaço para o novo.

Nesta segunda-feira, o universo convida à limpeza emocional e ao desapego. Situações que já cumpriram seu papel chegam ao fim, e é importante aceitar esse movimento com serenidade. O Caixão simboliza transição, encerramento e cura.

No amor, a carta pode representar o fim de um ciclo desgastado ou a chance de transformar uma relação por meio do diálogo e da sinceridade. No trabalho, indica conclusões de projetos, mudanças de rumo e encerramentos que abrem novas oportunidades.

Espiritualmente, o Caixão fala sobre renascer das próprias sombras. É o momento de silenciar, compreender o aprendizado e se preparar para uma nova etapa de luz.